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Mourinho reacciona: Florentino Pérez es reelegido como presidente del Real Madrid

El presidente del Real Madrid anunció su victoria en una comparecencia en un hotel madrileño.

Mourinho reacciona: Florentino Pérez es reelegido como presidente del Real Madrid

Los socios del Real Madrid optaron, 20 años después de las últimas elecciones con más de un candidato, por la continuidad de Florentino Pérez.

EFE
07 de junio de 2026 a las 17:00

Florentino Pérez ha sido reelegido este domingo como presidente del Real Madrid, tras superar en las elecciones al otro candidato, Enrique Riquelme, según anunció Real Madrid TV, antes de facilitar los resultados oficiales.

Florentino Pérez, además, anunció su victoria en una comparecencia en un hotel madrileño.

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Los socios del Real Madrid optaron, 20 años después de las últimas elecciones con más de un candidato, por la continuidad de Florentino Pérez, que se presentó con Mourinho, Konaté, Dumfries y un fichaje de 150 millones de euros como reclamo.

Sin oposición desde 2009, tras ganar la presidencia en el año 2000 y dejarla en 2006 para volver tres años después, y reelegido en enero de 2025 para un quinto mandato, Pérez conserva un mando que lleva ostentando 23 años.

REACCIÓN DE MOURINHO

Sí. Florentino Pérez ha ganado las Elecciones a la Presidencia del Real Madrid.

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Agencia EFE
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