Se va del Real Madrid: Tras la eliminación en Champions League, Fabrizio Romano confirma su salida

Sus frecuentes ausencias han mermado su protagonismo en el equipo, obligando al Real Madrid a tomar una decisión decisiva tras la caída ante Bayern Múnich .

Según el experto en fichajes Fabrizio Romano , la decisión ha sido aprobada por la directiva del Real Madrid y todo sale a la luz luego de la eliminación en los cuartos de final de la Champions League.

David Alaba se marchará como agente libre al finalizar su contrato al término de la temporada. De hecho, este escenario ya se preveía el año pasado, y muchos clubes comenzaron a contactar con el central de 33 años para intentar convencerlo.

Alaba, que se unió al Real Madrid en el verano de 2021 como agente libre procedente del Bayern de Múnich, se consolidó rápidamente como uno de los mejores defensas de Europa. Su versatilidad, pudiendo jugar tanto de central como de lateral izquierdo, lo convirtió en una pieza clave en sus inicios con el conjunto blanco.

Con la camiseta del Real Madrid, Alaba conquistó dos títulos de La Liga y dos de la Liga de Campeones, ampliando así su ya impresionante palmarés de su etapa en el Bayern de Múnich. Sin embargo, en las últimas temporadas se ha observado un notable descenso en su rendimiento debido a las lesiones.

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Fabrizio Romano recalcó en su posteo en redes sociales: "David Alaba y el Real Madrid separarán sus caminos al final de la temporada. El jugador buscará una nueva experiencia tras su paso por Alemania y España".

De igual modo, los contratos de otros dos defensores clave, Antonio Rudiger y Dani Carvajal, expiran este verano. Es probable que ambos sigan el ejemplo de Alaba y se marchen. Incluso el entrenador Arbeloa corre el riesgo de ser despedido.

Estos movimientos marcan el inicio de una reestructuración integral en el estadio Santiago Bernabéu, mientras el Real Madrid se enfrenta a una temporada 2025/26 sin títulos.