Europa League: históricos ganadores de Champions están en semifinales y así quedaron las llaves

El Braga, que eliminó al Betis por un global de 3-5, y el Friburgo, que se impuso al Celta por un total de 1-6, se enfrentarán en las semifinales de la Euroa League, con el primer partido en Portugal y el segundo en Alemania, mientras que el otro duelo será entre clubes ingleses, con el choque entre el Nottingham Forest y el Aston Villa de Unai Emery, con la vuelta en Birmingham. La madera, una expulsión torpe de Jan Bednarek y un gol de Morgan Gibbs-White propició la primera clasificación europea del Nottingham Forest a unas semifinales en 42 años. Los de Vitor Pereira hicieron buena la vuelta en casa, se impusieron a un Oporto que jugó más de 80 minutos con uno menos y que se topó en dos ocasiones con los palos, y se enfrentarán al Aston Villa en semifinales de la Europa League.

Es un premio tremendo para un Forest que a la vez que deslumbra en Europa sufre para sellar la permanencia en la Premier League. El dos veces campeón de la Champions podría verse, incluso, en la situación de volver a la máxima competición continental, si levanta esta Europa League, al tiempo que desciende al Championship (Segunda división inglesa). Pero eso son escenarios hipotéticos que ni pasan por la cabeza aún de los aficionados del City Ground, que este jueves disfrutaron de su equipo en Europa como hacía muchos años que no. Con mucho sufrimiento, eso sí, y con una manita de los portugueses, que pese a su favoritismo en la eliminatoria la regalaron prácticamente. En la ida con un ridículo gol en propia puerta y en la vuelta con una expulsión del central Bednarek a los siete minutos. El ex del Southampton se llevó por delante a Chris Wood y el VAR determinó que era motivo de tarjeta roja. Podía respirar tranquilo el Forest, que tenía 83 minutos por delante para jugar con un futbolista más. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Para mayor desgracia de los de Oporto, a los cinco minutos de la expulsión, un disparo de Gibbs-White, la estrella de este equipo, tocó en un defensa portugués, se envenenó y superó al portero Costa. La pesadilla se ampliaba, al Oporto ya no le valía con el 0-0 para llevar esto a la prórroga. Necesitaba marcar. Y lo mereció. Se estampó dos veces contra el palo y puso contra las cuerdas a un Forest que a la contra también pudo sentenciar esto. En el tiempo de descuento incluso tuvo un disparo al larguero. Tras esta última ocasión, procedió a encerrarse en el córner y a conformarse con defender el resultado mientras sus aficionados cantaban y ondeaban las bufandas. Vaya noche en Nottingham, por primera vez desde la Copa de la UEFA en 1984, el Forest está en unas semifinales europeas. La última vez, les eliminó el Anderlecht. En esta ocasión vivirán un duelo fraticida contra el Aston Villa de Unai Emery. Habrá un inglés en la gran final.





Emery arrasa hacia semifinales

No duró mucho la incertidumbre sobre la presencia del Aston Villa en semifinales de la Europa League. Después del 1-3 de la ida en Italia, los de Unai Emery golearon en la primera parte al Bolonia y están en semifinales de la competición europea, donde se enfrentarán al Nottingham Forest, verdugo del Oporto. Ganador de cuatro Europa League, Emery quiere la quinta. Y la quiere en un club que lleva tres décadas sin besar un trofeo. Los de Birmingham dejaron la eliminatoria lista para sentencia en Bolonia, pero no dieron ningún indicio de una posible remontada en casa. En poco más de media hora, arrasaron a los italianos y sellaron su pase a semifinales con tiempo incluso para dar descanso a varios titulares en la segunda mitad. Lo advirtió el técnico español en la previa, cuando le preguntaban por el temor de perder a jugadores apercibidos para la ida de semifinales. "No tiene sentido, nos queda aún la vuelta", amenazó. Y no era un decir por decir. El Villa salió a resolver esto sin especular y vaya que si lo consiguió. A los 16 minutos, Ollie Watkins empujó en el área pequeña un envío raso de Morgan Rogers y dio tranquilidad a Villa Park. El propio Rogers erró un penalti diez minutos después, pero Emi Buendía, en la jugada posterior, se revolvió dentro del área y amplió la ventaja. Ahora sí, la eliminatoria estaba en el bolsillo, aunque a los de Birmingham les quedaba una bala más. Rogers, con un disparo de zurda entre las piernas del portero, se desquitó del penalti fallado y puso el 3-0 en el marcador. La segunda mitad fue un paseo militar para los 'Villanos', que decidieron dar descanso a jugadores clave como McGinn, Watkins, Rogers y Tielemans no solo pensando en las semifinales sino también en la Premier League, donde están inmersos en la lucha por meterse el año que viene en la Champions League. Ahora al Villa se le abre también la vía de volver a disputar la máxima competición continental ganando esta Europa League.