Otro portazo del Atlético al Barcelona: "Julián es nuestro por muchas temporadas"

Luego de que se confirmara que el Barcelona realmente envió al Atlético de Madrid una oferta por el traspaso de Julián Álvarez, el presidente de la entidad rojiblanca salió al paso y dejó muy claro que el delantero argentino no se moverá del club esta temporada ni en los próximos años. Álvarez tiene contrato con los colchoneros hasta junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. La prensa española publicó este lunes que el cuadro azulgrana propone 100 'kilos' por su fichaje, pero todavía no recibe una respuesta formal.

"Julián es jugador del Atlético de Madrid y no solamente por esta temporada pasada sino por muchas otras", afirmó el mandatario rojiblanco, Enrique Cerezo. "Trabajamos continuamente para traer a los mejores jugadores a nuestro equipo. Y hasta el mes de agosto que empieza la Liga queda mucho para buscar, ver y traer", expuso tras su concurso en Workshop Internacional, el Deporte en el contexto global de ICAD. "Hemos hecho una muy buena temporada y realmente estamos en una situación de preparar la próxima. Cuando se vayan produciendo acontecimientos de fichajes se irán diciendo", añadió sobre la hoja de ruta seguida por el equipo que dirige Diego Simeone. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE