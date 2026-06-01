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Otro portazo del Atlético al Barcelona: "Julián es nuestro por muchas temporadas"

El máximo dirigente del conjunto colchonero se pronunció sobre los rumores que colocan al punta argentino en el Camp Nou.

Otro portazo del Atlético al Barcelona: Julián es nuestro por muchas temporadas

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, afirma que no hay intención de escuchar ofertas por Julián Álvarez.

01 de junio de 2026 a las 07:08

Luego de que se confirmara que el Barcelona realmente envió al Atlético de Madrid una oferta por el traspaso de Julián Álvarez, el presidente de la entidad rojiblanca salió al paso y dejó muy claro que el delantero argentino no se moverá del club esta temporada ni en los próximos años.

Álvarez tiene contrato con los colchoneros hasta junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. La prensa española publicó este lunes que el cuadro azulgrana propone 100 'kilos' por su fichaje, pero todavía no recibe una respuesta formal.

Confirmado: la oferta del Barcelona por el fichaje de Julián Álvarez

"Julián es jugador del Atlético de Madrid y no solamente por esta temporada pasada sino por muchas otras", afirmó el mandatario rojiblanco, Enrique Cerezo.

"Trabajamos continuamente para traer a los mejores jugadores a nuestro equipo. Y hasta el mes de agosto que empieza la Liga queda mucho para buscar, ver y traer", expuso tras su concurso en Workshop Internacional, el Deporte en el contexto global de ICAD.

"Hemos hecho una muy buena temporada y realmente estamos en una situación de preparar la próxima. Cuando se vayan produciendo acontecimientos de fichajes se irán diciendo", añadió sobre la hoja de ruta seguida por el equipo que dirige Diego Simeone.

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De esta manera, el Atlético confirma que no tiene intenciones de vender a Julián Álvarez. El delantero llegó al club hace dos años procedente del Manchester City en una operación que rondó los 100 millones de euros, la misma cifra que el Barcelona ha enviado por sus servicios.

Durante la temporada que acaba de finalizar, el argentino disputó un total 49 partidos, marcando 20 goles (8 en Liga, 10 en Champions y 2 en Copa del Rey) y asistiendo en nueve ocasiones.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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