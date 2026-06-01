Se retiró el futbolista con más partidos en toda la historia de la Premier League

James Milner, el jugador con más partidos en toda la historia de la Premier League con 658 apariciones, anunció este lunes su retirada del fútbol profesional tras más de 20 temporadas de trayectoria. "Después de 24 años en la Premier League, creo que ha llegado el momento de terminar mi carrera profesional. He tenido mucha suerte de vivir momentos inolvidables, desde luchar por la permanencia, ganar trofeos, jugar en Europa y representar a mi país", expresó el volante inglés, ganador de tres ligas inglesas, en sus redes sociales.

"Dejo el fútbol con inmenso orgullo, gratitud y recuerdos que me acompañarán el resto de mi vida. El fútbol me ha dado mucho más de lo que podría haber imaginado y siempre estaré agradecido por las oportunidades que ha brindado", añadió. Milner, de 40 años, rompió en febrero el récord de más encuentros en la Premier League después de ser titular en el duelo ante el Brentford que le permitió superar la marca de Gareth Barry. Debutó a los 16 años con el Leeds United que lo convirtió en ese momento en el futbolista más joven en disputar un partido de la máxima competición inglesa, y jugó en equipos de la talla del Liverpool, Manchester City, Aston Villa y Newcastle United, entre otros. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE