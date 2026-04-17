Exjugador del Real Madrid crucifica al Barcelona tras fracaso en Champions: "Así no ganarán..."

El alemán ha dejado claro en su canal de Youtube, Einfach mal Luppen TV, que no ve como candidato a ganar la Champions League al conjunto rojiblanco y que el Barça tiene que mejorar en defensa.

La eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona sigue dando mucho que hablar y el último en hablar sobre la misma ha sido el exjugador del Real Madrid, Toni Kroos.

Kroos afirma entre risas que, en la eliminatoria de cuartos entre ambos equipos españoles querían que perdiesen ambos: "Por los 10 años que estuve en el Madrid no quiero que gane ninguno, pero si tenía que ir con uno, mejor con el Atleti, porque el año que viene no tendrán las mismas opciones de ganar. No odio a ninguno de los dos, pero por el cariño al Madrid prefiero que no ganen".

El exfutbolista habla de cómo los del "Cholo" Simeone supieron aprovechar sus fortalezas aunque considera que el Barça era superior. "Creo que el Barça era mejor equipo, pero cuando pasas tanto tiempo con un jugador menos es muy difícil. El Atleti siempre sabe defender muy bien el resultado y con la ventaja de la ida, más la expulsión, tuvo mucha ventaja para poder pasar a semifinales".

El Atlético ahora se enfrentará al Arsenal en semifinales y, en una supuesta final, al vencedor del Bayern y el PSG. No obstante, Kroos considera a estos equipos mejores.

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"Es solo una opinión personal, pero creo que el Atlético de Madrid no va a ganar la Champions. Hay equipos en la competición que juegan mejor que ellos", apunta.

"Cuando defiendes de esa manera y dejas tantos espacios atrás te pueden pasar estas cosas, incluidas las expulsiones para evitar un mano a mano con el portero. El año pasado les pasó con el Inter y este año con el Atleti. Como ya dije, si no cambian la forma de jugar así, no van a ganar una Champions", explicó.

Sobre los catalanes, el exjugador del Real Madrid destacó que: "Pueden tener el estilo de juego más atractivo de toda Europa, pero así no ganarán la Champions League", expresó el ex futbolista del Real Madrid y Bayern Múnich en el podcast Einfach mal Luppen que tiene con su hermano.