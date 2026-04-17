Exjugador del Real Madrid crucifica al Barcelona tras fracaso en Champions: "Así no ganarán..."

La eliminatoria entre el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/barcelona-quiere-arrebatar-delanteros-desean-para-socios-lamine-yamal-JA30219617#image-1" target="_blank">Atlético de Madrid y el FC Barcelona</a></b> sigue dando mucho que hablar y el último en hablar sobre la misma ha sido el exjugador del Real Madrid, Toni Kroos.El alemán ha dejado claro en su canal de Youtube, Einfach mal Luppen TV, que no ve como candidato a ganar la Champions League al conjunto rojiblanco y que el Barça tiene que mejorar en defensa.