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Florentino impacta al Real Madrid tras elegir entre Vinicius y Mbappé: el nuevo DT lo sabe

Con Vinícius como nuevo pilar del proyecto, el Real Madrid apuesta por una renovación de su identidad.

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    Surge impactante noticia en Real Madrid en la que involucran a Kylian Mbappé y Vinicius.
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    El Real Madrid ha comenzado a trazar las líneas maestras de su próximo proyecto deportivo, en un contexto de transición en el que el club busca recuperar la estabilidad competitiva tras una temporada sin título
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    Real Madrid busca recuperar la estabilidad competitiva tras una temporada sin títulos. Mientras la directiva continúa evaluando el nombre del futuro entrenador con José Mourinho como una de las opciones que ha ganado fuerza en las últimas horas, la cúpula blanca ya habría tomado una decisión clave en lo referente a la jerarquía interna del vestuario.
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    Mbappé ha encendido al madridismo por sus lesiones y el hecho de que se fue de viaje en pleno torneo.
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    Según información que ha trascendido desde el entorno del club, el Real Madrid ha definido que Vinícius Júnior será el nuevo referente del equipo, tanto en lo deportivo como en lo anímico.
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    La decisión supone un movimiento estratégico importante dentro de la estructura del vestuario, especialmente considerando el peso mediático y deportivo de Kylian Mbappé, quien llegó al club como la gran figura del proyecto.
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    La intención del club es clara: Vinícius no solo será una pieza fundamental dentro del esquema táctico, sino también el principal líder emocional del grupo.
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    A sus 25 años, el atacante brasileño ha logrado consolidarse como uno de los jugadores más determinantes del equipo, además de ganarse el respeto del vestuario por su implicación, carácter y continuidad en el alto rendimiento.
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    En la interna del club lo consideran a Vinicius como un futbolista con capacidad de unir al grupo en un momento en el que se han detectado ciertas fracturas competitivas y de liderazgo.
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    El presidente Florentino Pérez habría mantenido conversaciones directas con el jugador para trasladarle su plena confianza de cara al nuevo ciclo.
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    Este gesto institucional refuerza la idea de que el brasileño será una de las piezas centrales del proyecto, incluso con la posibilidad de asumir un rol de capitán a medio plazo, dependiendo de la evolución de la plantilla y de posibles salidas dentro del liderazgo tradicional del equipo.
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    El ascenso de Vinícius como líder del proyecto marca también una reorganización interna en la estructura de poder del equipo
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    En Real Madrid se valora que su personalidad dentro del campo, sumada a su conexión con la afición y su peso en los partidos decisivos, lo convierten en el perfil ideal para asumir responsabilidades mayores.
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    Esta decisión, sin embargo, no está exenta de lectura interna. El hecho de situar a Vinícius por encima de otras figuras de renombre mundial introduce un nuevo equilibrio en el vestuario, especialmente en relación con Mbappé, quien llegó como el gran fichaje mediático del proyecto
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    Otro aspecto relevante es el contexto contractual del propio Vinícius, cuya renovación aún no ha sido anunciada oficialmente. Sin embargo, esta apuesta del club se interpreta como un mensaje directo de confianza y un movimiento estratégico para asegurar su continuidad a largo plazo
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    Según versiones cercanas al vestuario, la decisión del club no habría pasado desapercibida en el entorno de Mbappé.
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    Aunque públicamente no se han emitido declaraciones, se señala que el delantero francés habría recibido con cierto malestar la determinación del Real Madrid de otorgar a Vinícius un rol de liderazgo superior dentro del proyecto.
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    Este escenario introduce un nuevo matiz en la convivencia de las grandes estrellas del equipo, ya que la competencia por el protagonismo deportivo ahora se suma a una posible disputa por la jerarquía interna.
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    Cabe señalar que Arbeloa no seguirá como DT del Real Madrid.
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