Llegó el primer refuerzo de Mourinho para Real Madrid: ya visitó a sus compañeros

El brasileño Endrick acudió este jueves a la Ciudad Deportiva de Valdebebas para visitar a sus compañeros y desde el viernes llevará a cabo una preparación previa al Mundial en las instalaciones del Real Madrid. El delantero, de 19 años, completó su cesión en la segunda mitad de temporada al Olympique Lyon francés, donde cumplió su objetivo de contar con mayor protagonismo.



Ocho goles y ocho asistencias en 21 partidos -1.663 minutos- que le hicieron ganarse la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial que se disputa este verano. Por ello, hasta que Brasil inicie su concentración, Endrick entrenará de forma individual en la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas mientras, a la vez, se definen sus siguientes pasos en el conjunto blanco, que dependerán del próximo entrenador, con el portugués José Mourinho como máximo favorito, y la planificación de la plantilla de cara a la próxima temporada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Vinícius, ausente del entrenamiento por motivos personales; Trent, fuera por un virus

El brasileño Vinícius Junior, quien no se ejercitó con sus compañeros el miércoles, tampoco lo hizo este jueves por motivos personales y se suma a la lista de ausentes que amplía también el inglés Trent Alexander-Arnold, en su caso, por un proceso vírico. ‘Vini’ apunta a no estar presente en el último partido de la temporada del Real Madrid, tras acabar con molestias el encuentro del pasado domingo en Sevilla y a semanas de disputar el Mundial con Brasil. Por su parte, Trent sufre un virus, como afectó en semanas pasadas a Dean Huijsen y el ucraniano Andry Lunin, por lo que también sería baja ante el Athletic Club este sábado en el Bernabéu.

Partido en el que el lateral derecho será, salvo contratiempo, para un Dani Carvajal que se despedirá del Real Madrid tras 13 temporadas en las que logró 27 títulos. El capitán del equipo se marchará al finalizar su contrato. Partido en el que Éder Militao, Ferland Mendy y Rodrygo Goes, lesionados, son bajas confirmadas, mientras que el francés Aurelien Tchouaméni es duda al arrastrar molestias en la tibia desde el pasado domingo.