Toluca vs Tigres EN VIVO: minuto a minuto de la final de Concachampions

Toluca está empatando 0-0 contra Tigres en la final de la Concachampions 2026. El partido se está disputando en el estadio Nemesio Diez.
Alineaciones confirmadas
Toluca:
Luis García
Santiago Simón
Bruno Méndez
Federico Pereira
Everardo López
Franco Romero
Marcel Ruiz
Nicolás Castro
Jesús Angulo
Helinho
Paulinho
Tigres:
Nahuel Guzmán
Jesús Garza
Rómulo Zwarg
César Araújo
Francisco Reyes
Ozziel Herrera
Fernando Gorriarán
Joaquim
Diego Lainez
Ángel Correa
Rodrigo Aguirre
El destino y el fútbol se volvieron a alinear. Los Diablos Rojos del Toluca y los Tigres de la UANL se verán las caras una vez más en una final. Tras el emocionante cierre del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el cuadro felino tendrá su tan ansiada revancha, y el escenario no podría ser más imponente: el Estadio Nemesio Diez.
Sin embargo, esta vez el premio es mayor. Ya no se trata solo del orgullo nacional, sino de levantar la prestigiosa Concacaf Champions Cup 2026 y coronarse como el rey de la región. Al ser dos plantillas que se conocen a la perfección, se espera un partido de poder a poder.
¿Cuándo y a qué hora es el partido?
Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026
Sede: Estadio Nemesio Diez, Estado de México
Horarios:
México: 6:00 P.M.
Honduras: 6:00 P.M.
Estados Unidos (Este): 8:00 P.M.
¿Dónde ver el Toluca vs Tigres?
Canales: Espn, Disney +, Fox Sports 1, TUDN USA y UniMás,
En el nido escarlata no hay temor. El mediocampista argentino Franco Romero dejó claro que el equipo asume con orgullo el papel de favorito y confía en el peso de su casa para levantar el título internacional.
"Estamos todos muy bien, muy comprometidos. Era nuestro objetivo principal y logramos llegar a la Final. Ahora solo queda un pasito que es en casa, así que nos preparamos de la mejor manera para tratar de que la Final se quede una vez más acá", declaró Romero con optimismo.
Por su parte, los de la UANL llegan con una gran noticia motivacional. La directiva felina hizo oficial la renovación de Fernando Gorriarán hasta el año 2029. Con este movimiento, los regiomontanos aseguran los hilos de su mediocampo y apuestan por la continuidad de un futbolista que entiende a la perfección la exigencia de la institución.