Toluca vs Tigres EN VIVO: minuto a minuto de la final de Concachampions

Toluca está empatando 0-0 contra Tigres en la final de la Concachampions 2026. El partido se está disputando en el estadio Nemesio Diez.

¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades.

¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades.

El destino y el fútbol se volvieron a alinear. Los Diablos Rojos del Toluca y los Tigres de la UANL se verán las caras una vez más en una final. Tras el emocionante cierre del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el cuadro felino tendrá su tan ansiada revancha, y el escenario no podría ser más imponente: el Estadio Nemesio Diez.

Sin embargo, esta vez el premio es mayor. Ya no se trata solo del orgullo nacional, sino de levantar la prestigiosa Concacaf Champions Cup 2026 y coronarse como el rey de la región. Al ser dos plantillas que se conocen a la perfección, se espera un partido de poder a poder.​​​​​​