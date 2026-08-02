¡Insólito! FVS VAR se quedó sin señal y paralizó el partido entre Estrella Roja-Olancho

La implementación del FVS VAR volvió a quedar bajo la lupa este fin de semana durante el partido del Estrella Roja, luego de que una falla en la comunicación provocara un retraso de entre siete y ocho minutos para revisar una acción de gol. La prolongada espera generó incertidumbre dentro del terreno de juego y el descontento de los protagonistas mientras se intentaba restablecer la señal del sistema de videoarbitraje.

Todo ocurrió tras la anotación de Óscar Rosales, uno de los principales fichajes del Estrella Roja para el torneo Apertura. El tanto fue sometido a revisión, pero el proceso se extendió mucho más de lo habitual debido a problemas de comunicación entre el cuarto árbitro y el productor encargado del FVS VAR.

La demora provocó la molestia del cuerpo técnico del Estrella Roja, cuyo entrenador expresó su inconformidad por el tiempo que tardó la revisión. Tanto los futbolistas como los aficionados permanecieron a la expectativa mientras los árbitros intentaban recibir la información necesaria para tomar una decisión definitiva.

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Después de varios minutos de espera, el árbitro central recibió finalmente la comunicación y determinó invalidar la anotación de Óscar Rosales. La decisión se sustentó en una clara posición de fuera de juego, por lo que el marcador permaneció sin cambios pese a la celebración inicial del conjunto local.