Polémica en Catacamas: así fue el gol que le anularon a Juticalpa FC ante Motagua

La primera gran controversia del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras se produjo en el duelo entre Juticalpa FC y Motagua, cuando el FVS intervino para anular el que habría sido el primer gol del encuentro.

Al minuto 15, el árbitro Jefferson Escobar fue llamado a revisar una acción por una posible falta de Jorge Serrano en la jugada previa al tanto de los canecheros. Tras varios minutos de revisión en el monitor, el juez tomó una decisión que generó debate.