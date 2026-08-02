Polémica en Catacamas: así fue el gol que le anularon a Juticalpa FC ante Motagua

La primera gran controversia del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras se produjo en el duelo entre Juticalpa FC y Motagua, cuando el FVS intervino para anular el que habría sido el primer gol del encuentro.
Al minuto 15, el árbitro Jefferson Escobar fue llamado a revisar una acción por una posible falta de Jorge Serrano en la jugada previa al tanto de los canecheros. Tras varios minutos de revisión en el monitor, el juez tomó una decisión que generó debate.
Finalmente, al minuto 21, Escobar invalidó la anotación de Jairo Róchez, quien además recibió tarjeta amarilla por una supuesta falta sobre el guardameta Luis Ortiz durante la acción del gol.
La decisión provocó polémica, ya que en las repeticiones el contacto entre Róchez y el portero pareció ser mínimo. Incluso, Ortiz se levantó inicialmente para intentar impedir que el balón cruzara la línea de gol; sin embargo, una vez que la pelota ingresó a la portería, volvió a lanzarse al césped reclamando la infracción.
Pese a las imágenes que dejaron dudas sobre la intensidad del contacto, el árbitro determinó sancionar la falta del delantero de Juticalpa FC, mostró la tarjeta amarilla e invalidó el tanto que significaba la ventaja para los locales en la jornada inaugural del Apertura 2026.