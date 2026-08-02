Juticalpa vs Motagua EN VIVO: Persiste el empate en partido marcado por la polémica

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL MOTAGUA VS JUTICALPA!

45': SE AGREGAN SIETE MINUTOS. 42': ¡SE SALVÓ MOTAGUA! Tremendo derechazo de Jairo Róchez que es salvado por el guardián Luis Ortiz. 35': Motagua sigue atacando al Juticalpa, pero aún no puede doblegar el arco rival que es defendido por Enrique Facussé. 27': ¡NO FUE PENAL! Jefferson Escobar acierta: no hubo penal contra Clever Portillo. Tiro de esquina para el Motagua. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE 24': ¡ÚLTIMA TARJETA DEL MOTAGUA! Javier López agota las tarjetas del FVS VAR tras empujón sobre Clever Portillo. Veremos qué decide el árbitro.

21': ¡GOL INVALIDADO! El réferi anuló el gol de Jairo Róchez y le sacó amarilla al delantero tras falta sobre Luis Ortiz. Sin embargo, parece error arbitral. 15': ¡REVISIÓN DE FVS VAR! Jefferson Escobar va a revisar una acción tras posible falta de Jorge Serrano. Juticalpa anotó, pero el réferi está revisando la jugada previa. 13': ¡LO QUE PERDONÓ MOTAGUA! Tremendo rezago de la muerte de Clever Portillo e insólitamente Jonathan Moya falló al no definir la pelota en el arco.

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​​​​​9': Motagua domina la pelota, pero no encuentra claridad en la portería de Enrique Facussé.



​​​​1': ¡COMIENZA EL PARTIDO EN EL ESTADIO RUBÉN GUIFARRO!



​​Así sale Juticalpa: 35- Enrique Facussé; 12- Teófilo Casildo, 45- Jorge Velásquez, 24- Loreto Barrios, 27- Wisdom Quayé; 20- Roger Gonzáles, 6- Carlos Róchez, 10- Marcelo Canales, 14- Kolton Kelly, 32- Dester Mónico; 9- Jairo Róchez. Así sale el Motagua: 22- Luis Ortiz; 26- Luis Santamaría, 34- Giancarlo Sacaza, 36- Valerio Marinacci, 17- Clever Portillo; 5- Óscar Discua, 8- Denis Meléndez, 15- Andy Hernández; 7- Jorge Serrano, 9- Jonathan Moya y 30- Jeffry Miranda.

​​​​​​​Los jugadores del Juticalpa también dicen presente en el recinto olanchano. Los canecheros quiere darle el batacazo a Motagua.



​​Motagua arriba al Estadio Rubén Guifarro de Catacamas, Olancho. El mimado viene de ganar por la Copa Centroamericana.



Las estadísticas favorecen ampliamente al cuadro capitalino cuando juega en condición de visitante frente a los canecheros.





Motagua afrontará este domingo una exigente visita al estadio Rubén Guifarro, donde se medirá al Juticalpa FC con el objetivo de prolongar su buen momento tras iniciar con victoria su participación en la Copa Centroamericana. El conjunto azul buscará mantener su amplio dominio histórico en territorio olanchano y sumar tres puntos importantes en la Liga Nacional. Las estadísticas favorecen ampliamente al cuadro capitalino cuando juega en condición de visitante frente a los canecheros. Motagua acumula diez encuentros consecutivos sin conocer la derrota ante Juticalpa fuera de casa, con un saldo de siete victorias y tres empates. Además, los últimos siete enfrentamientos disputados en esa condición terminaron con triunfo para las "Águilas", incluyendo las goleadas de 7-1 en diciembre de 2025 y 3-0 en febrero del mismo año.

El equipo dirigido por el español Javier López también llega con números positivos lejos de Tegucigalpa. En sus seis más recientes compromisos como visitante por la Liga Nacional únicamente sufrió una derrota, registrando además dos victorias y tres igualdades. El único tropiezo en ese periodo fue el 2-1 frente a Lobos UPNFM el 30 de abril de 2026. Por su parte, Juticalpa FC intentará cambiar la historia aprovechando el estreno oficial del entrenador brasileño Aloísio Pires Alves, exfutbolista del Porto FC y del Barcelona FC. El nuevo estratega asumirá el reto de cortar una racha negativa del club, que apenas ganó uno de sus últimos cinco partidos del Clausura 2026, en los que también sumó un empate y tres derrotas. Su única alegría como local fue el triunfo 1-0 sobre Lobos en el cierre de la campaña anterior.