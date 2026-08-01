Emilio Izaguirre sale en defensa de su hijo tras accidente: "No iba manejando"

El hijo del director deportivo del Motagua, Emilio Izaguirre Jr., continúa envuelto en la polémica luego de que circulara un video en el que aparece involucrado en un incidente de tránsito, donde un vehículo impacta a otro mientras retrocede y posteriormente abandona el lugar. Además, en las imágenes también se observan unas luces policiales, lo que ha generado aún más comentarios debido a que el joven no tiene la edad requerida para obtener una licencia de conducir. Ante la ola de críticas en redes sociales, el director deportivo del Motagua, Emilio Izaguirre, decidió romper el silencio y publicó un mensaje para defender a su hijo, asegurando que gran parte de la información que se ha difundido no corresponde a lo que realmente ocurrió. Según explicó, muchas personas han señalado a "Milito" sin conocer los hechos.

Así se expresó: “Sin tener conocimiento de los hechos y sin conocer la verdad, muchas personas han emitido juicios injustos. Hemos recibido numerosos mensajes que han afectado a nuestra familia, especialmente a Milito, quien se encuentra muy nervioso por toda esta situación”. Posteriormente, Izaguirre ofreció su versión de lo sucedido y afirmó que su hijo no era quien conducía el vehículo en el momento del percance. También explicó que el automóvil no pertenece a la familia y que, tras el incidente, los involucrados se retiraron por temor antes de que los responsables se comunicaran con las personas afectadas. “Queremos aclarar que Milito no iba manejando el vehículo. El carro en el que se transportaban no es de nuestra propiedad, sino de un amigo de Emilito. Según tenemos entendido, por el susto los jóvenes se retiraron del lugar, pero posteriormente el padre del conductor se comunicó con las personas afectadas”, añadió. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE