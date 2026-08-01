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Emilio Izaguirre sale en defensa de su hijo tras accidente: "No iba manejando"

Emilio Izaguirre se pronunció en redes sociales luego de involucraran a su hijo en un accidente en Tegucigalpa.

01 de agosto de 2026 a las 16:06

El hijo del director deportivo del Motagua, Emilio Izaguirre Jr., continúa envuelto en la polémica luego de que circulara un video en el que aparece involucrado en un incidente de tránsito, donde un vehículo impacta a otro mientras retrocede y posteriormente abandona el lugar. Además, en las imágenes también se observan unas luces policiales, lo que ha generado aún más comentarios debido a que el joven no tiene la edad requerida para obtener una licencia de conducir.

Ante la ola de críticas en redes sociales, el director deportivo del Motagua, Emilio Izaguirre, decidió romper el silencio y publicó un mensaje para defender a su hijo, asegurando que gran parte de la información que se ha difundido no corresponde a lo que realmente ocurrió. Según explicó, muchas personas han señalado a "Milito" sin conocer los hechos.

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Así se expresó: “Sin tener conocimiento de los hechos y sin conocer la verdad, muchas personas han emitido juicios injustos. Hemos recibido numerosos mensajes que han afectado a nuestra familia, especialmente a Milito, quien se encuentra muy nervioso por toda esta situación”.

Posteriormente, Izaguirre ofreció su versión de lo sucedido y afirmó que su hijo no era quien conducía el vehículo en el momento del percance. También explicó que el automóvil no pertenece a la familia y que, tras el incidente, los involucrados se retiraron por temor antes de que los responsables se comunicaran con las personas afectadas.

“Queremos aclarar que Milito no iba manejando el vehículo. El carro en el que se transportaban no es de nuestra propiedad, sino de un amigo de Emilito. Según tenemos entendido, por el susto los jóvenes se retiraron del lugar, pero posteriormente el padre del conductor se comunicó con las personas afectadas”, añadió.

Emilio Izaguirre salió en defensa de su hijo tras vincularlo a un accidente de tránsito.

Emilio Izaguirre salió en defensa de su hijo tras vincularlo a un accidente de tránsito.

El exfutbolista también aseguró que el inconveniente fue solucionado entre ambas partes y que no hubo personas heridas, por lo que pidió respeto y prudencia antes de emitir señalamientos públicos. “Afortunadamente, se trató únicamente de un golpe leve, sin personas lesionadas, y la situación ya fue resuelta de manera responsable entre los afectados y los padres del joven propietario del vehículo. Agradecemos la comprensión y pedimos respeto antes de emitir opiniones o difundir información sin confirmar”.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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