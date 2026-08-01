Jeaustin Campos señala qué le falta a Real España pese a golear a Platense

Una vez finalizado el encuentro en el Estadio Morazán, fue el turno para que el técnico Jeaustin Campos evaluara el rendimiento de sus dirigidos y explicó que ganar el primer partido era importantísimo.

Real España goleó a Platense en el arranque del Apertura 2026 de la Liga Nacional. Los aurinegros impusieron su juego y se llevaron los tres puntos gracias al doblete de Marco Aceituno y otro tanto del argentino Ángel Sayago .

"Las sensaciones son muy buenas, ganar el primer juego es complicado porque no hay ritmo de competencia, esa intensidad... Las formas las vamos viendo, tampoco es ganar como sea, pero lo más importante hoy era ganar y lo hicimos", argumentó el DT de la 'Máquina'.

"Ganando estos primeros tres puntos tenemos la posibilidad de ir haciendo la autocrítica en algunas situaciones, es normal, tenemos que seguir mejorando las cosas que hemos visto, eso es fundamental", añade.

Marco Aceituno vivió una noche soñada con un doblete en el primer tiempo y Campos reconoce que su cesión en Choloma durante la campaña anterior le ayudó en su crecimiento.

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"Es parte de la evolución del futbolista. Muchos piensan que para qué se fue al Choloma, pero es parte de la evolución. Algunos jugadores necesitan el camino un poquito más largo y lo importante es que rompan. Sabíamos que le beneficiaría muchísimo esos minutos en otro club y ahora ya está con nosotros", detalló.