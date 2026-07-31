Platense vs. Real España: hora y por dónde ver hoy el arranque del Apertura 2026

El Apertura 2026 de la Liga Nacional arranca este viernes con el duelo Platense vs. Real España en el Estadio Morazán de San Pedro Sula a partir de las 7:00 PM. Cabe recordar que el nuevo torneo tendrá solo 16 jornadas regulares con 12 equipos y se disputa en dos grupos. Esta noche, Platense y Real España abren el telón con plantillas renovadas y la ambición de llegar lo más lejos posible.



El 'Tiburón', dirigido por Raúl Cáceres, jugará de local ya que el Estadio Excélsior de Puerto Cortes aún no cuenta con el alumbrado disponible. Abner Portillo y Marcelo Canales son las altas que anunció Platense para esta temporada. La entidad apuesta por la base de jugadores de reservas y mantiene a sus referentes como el capitán Georgie Welcome, que a sus 41 años intentará seguir meciendo las redes. Real España, por su parte, afronta el certamen con la llegada de Marcelo Pereira y Jeffrey Ramos. El técnico Jeaustin Campos aseguró que el mercado de fichajes todavía no termina para los aurinegros, por lo que no se descartan caras nuevas de cara a las próximas fechas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Será una gran oportunidad para la 'Máquina' el arranque del Apertura, ya que lo hace en su estadio pese a que juega en condición de visitante. El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta al 22 de abril durante el Clausura, donde Real España ganó 2-0 con tantos de Ángel David Sayago y Darixon Vuelto.

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