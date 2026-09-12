Mastantuono supera a Messi: el tremendo récord que rompió tras su hat-trick

Con 19 años y 28 días, el argentino Franco Mastantuono se convirtió en el futbolista argentino más joven de la historia en marcar un triplete en alguna de las cinco grandes ligas europeas, récord que hasta ahora tenía Leo Messi, que lo consiguió con el Barcelona cuando tenía 19 años, 8 meses y 14 días. Tras un arranque complicado para Mastantuono en la Fiorentina, que perdió sus tres primeros partidos ligueros y cuyo entrenador, Fabbio Grosso, fue destituido apenas tres meses después de asumir el cargo, la joven promesa argentina, bajo cesión del Real Madrid, deslumbró en el partido contra Venezia y dio a su club los primeros tres puntos.

Mastantuono consiguió dar la vuelta a un partido que el conjunto violeta comenzó perdiendo, con dos goles desde la frontal del área en dos minutos que permitieron a su escuadra desquitarse de la presión. Después de que su compatriota Matteo Pellegrini se sumara a la fiesta y antes de que el Venezia recortara distancias, Franco selló un hat-trick del que ya puede presumir, al convertirse en el argentino más joven en hacerlo en las cualquiera de las cinco grandes ligas de Europa. El partido finalizó con victoria a domicilio (2-4) para el equipo de Paolo Vanoli, quien también comenzó con buen pie su debut después de regresar al banquillo de Fiorentina tras la salida de Grosso. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE