Se suspende partido en accidente con futbolista de Platense ¿Cómo está su salud?

Momentos de gran angustia se vivieron durante el desarrollo de la cuarta jornada del Torneo de Reservas de la Liga Nacional. La preocupación se apoderó de todos los presentes en el Estadio Rubén Deras tras un impactante incidente que encendió las alarmas de inmediato. El angustioso hecho ocurrió a los 75 minutos del encuentro entre C.D. Choloma y Platense (30 minutos del segundo tiempo). En ese instante, el delantero juvenil Dilan Gerardo Tejada Amador disputó un balón dividido con el guardameta rival y sufrió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente en el césped.

La situación se volvió más dramática debido a la falta de una ambulancia en el recinto deportivo. Por esta razón, los encargados se vieron obligados a trasladar al futbolista de emergencia en un carro particular hacia una clínica cercana en el municipio de Choloma. Ante la gravedad de lo sucedido, las autoridades del encuentro tomaron decisiones inmediatas sobre la continuidad del juego. El árbitro Brayan Domínguez y el comisario Julio César Paz decidieron suspender el partido cuando el marcador se encontraba empatado 1-1. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE





Debido a esta suspensión, el torneo de Reservas deberá reprogramar los 15 minutos restantes del compromiso para validar el resultado oficial. Según las reglas, es necesario cumplir al menos 80 minutos de juego para que el marcador sea considerado válido. Afortunadamente, las noticias sobre la salud del atacante de las reservas 'escualas' son muy alentadoras. Dilan Tejada ya se encuentra totalmente fuera de peligro, permanece bajo observación médica en el centro hospitalario y cuenta con el apoyo de sus familiares y de la directiva de Platense.