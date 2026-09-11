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Mastantuono despierta con hat-trick y firma el primer triunfo de la Fiorentina

El mediocampista argentino anotó tres goles en la victoria de la Fiorentina en campo del Venezia por la Serie A.

11 de septiembre de 2026 a las 15:28

La Fiorentina logró este viernes su primera victoria de la temporada en la Serie A al imponerse por 2-4 al Venezia, gracias a un ‘hat-trick’ del argentino Franco Mastantuono y otro tanto de su compatriota Matteo Pellegrino.

El Venezia se adelantó en el marcador, pero Fiorentina reaccionó y consiguió darle la vuelta al encuentro antes del descanso con la aparición de Mastantuono, que marcó dos goles en apenas un minuto.

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El volante argentino, cedido por el Real Madrid, fue la gran figura del encuentro en el estreno de Paolo Vanoli en su regreso al banquillo del cuadro violeta.

Su compatriota Matteo Pellegrino, que llegó a Florencia este mercado estival procedente del Parma, se sumó a la fiesta en el minuto 66 para ampliar la ventaja de la visita.

Mastantuono volvió a aparecer en el tramo final, en el minuto 84, para completar su triplete y poner el 1-4 en el marcador. El equipo local recortó distancias dos minutos después por medio de Antoine Hainaut, aunque no pudo evitar la derrota.

La victoria permite a la Fiorentina sumar sus primeros tres puntos del campeonato después de encadenar tres derrotas en las tres primeras jornadas ante Roma, Frosinone y Torino.

Vanoli regresó a club violeta esta semana tras la destitución de Fabio Grosso. El técnico italiano ya había dirigido al equipo la pasada campaña, cuando logró sacarlo de la última posición y asegurar la permanencia tras un arranque desastroso.

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Agencia EFE
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