Mastantuono despierta con hat-trick y firma el primer triunfo de la Fiorentina

La Fiorentina logró este viernes su primera victoria de la temporada en la Serie A al imponerse por 2-4 al Venezia, gracias a un ‘hat-trick’ del argentino Franco Mastantuono y otro tanto de su compatriota Matteo Pellegrino.

El Venezia se adelantó en el marcador, pero Fiorentina reaccionó y consiguió darle la vuelta al encuentro antes del descanso con la aparición de Mastantuono, que marcó dos goles en apenas un minuto.

Repasá la tabla de posiciones de la Serie A

El volante argentino, cedido por el Real Madrid, fue la gran figura del encuentro en el estreno de Paolo Vanoli en su regreso al banquillo del cuadro violeta.

Su compatriota Matteo Pellegrino, que llegó a Florencia este mercado estival procedente del Parma, se sumó a la fiesta en el minuto 66 para ampliar la ventaja de la visita.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Mastantuono volvió a aparecer en el tramo final, en el minuto 84, para completar su triplete y poner el 1-4 en el marcador. El equipo local recortó distancias dos minutos después por medio de Antoine Hainaut, aunque no pudo evitar la derrota.