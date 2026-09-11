Mbappé habla de su apodo de dictador y su favorito al Balón de Oro: "Votaré por mí"

La entrevista de Kylian Mbappé en France Football continúa saliendo poco a poco. Este viernes el medio francés ha publicado hoy otro extracto, en el que el jugador del Real Madrid responde sobre el apodo de 'dictador' que le ponen algunos seguidores en las redes sociales.

"En parte es gracioso porque da la sensación de que, para algunos, es solo una broma. Pero también tiene su lado menos gracioso, porque sabemos el daño que este tipo de personas han causado a lo largo de la historia. Que me comparen con gente que asesina a otros, o que ha hecho infelices a millones y millones de personas... No creo haber hecho nunca nada parecido en mi vida. Así que hay una mezcla de cosas. Por un lado, sé que se hace en tono de broma y no llega a tanto, pero a veces demuestra una falta de conciencia política y humana en la gente. Ousmane es diferente. ¡Lo encontró en las redes sociales! Simplemente se está riendo".