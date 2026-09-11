Mbappé habla de su apodo de dictador y su favorito al Balón de Oro: "Votaré por mí"

La entrevista de Kylian Mbappé en France Football continúa saliendo poco a poco. Este viernes el medio francés ha publicado hoy otro extracto, en el que el jugador del Real Madrid responde sobre el apodo de 'dictador' que le ponen algunos seguidores en las redes sociales.
"En parte es gracioso porque da la sensación de que, para algunos, es solo una broma. Pero también tiene su lado menos gracioso, porque sabemos el daño que este tipo de personas han causado a lo largo de la historia. Que me comparen con gente que asesina a otros, o que ha hecho infelices a millones y millones de personas... No creo haber hecho nunca nada parecido en mi vida. Así que hay una mezcla de cosas. Por un lado, sé que se hace en tono de broma y no llega a tanto, pero a veces demuestra una falta de conciencia política y humana en la gente. Ousmane es diferente. ¡Lo encontró en las redes sociales! Simplemente se está riendo".
La última respuesta se refiere a las bromas que hace Dembélé al propio Mbappé sobre el asunto. El jugador del PSG le llamó en tono de broma Mobutu, en referencia al dictador que gobernó Zaire -ahora República Democrática del Congo- durante 25 años.
Las críticas y su candidatura al Balón de Oro
En otro de los extractos publicados por France Football, Mbappé habló sobre las críticas que recibe por su poco compromiso defensivo.
"Es un discurso que tiene menos sentido, porque si no marco, la gente me preguntará por qué no marco. Después aprendí que, cuando eres futbolista, en cada partido que juegas, hay millones de entrenadores. Y no todos los entrenadores son felices en casa. Cada uno tiene su propio punto de vista, pero creo que el objetivo del fútbol es marcar goles, marcar uno más que el rival. Un jugador que marca goles nunca será un problema en un equipo, porque nunca he visto a un equipo ganar títulos por no marcar ningún gol".
En la entrevista, que se publicará completa este viernes, Mbappé se postula como candidato al Balón de Oro. "¿Por quién voto yo? Por mí. Tengo la idea de que puedo ganarlo este año, así que no he tomado distancia respecto a eso"