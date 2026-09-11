Mou los llevará por primera vez: esta es la nueva convocatoria del Real Madrid

El Real Madrid dio a conocer la convocatoria para el partido de la quinta jornada de LaLiga EA Sports contra el Rayo Vallecano con la presencia de Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Endrick y Raúl Asencio como novedad después de sus respectivas lesiones.

Los dos centrocampistas y el delantero ya estuvieron en el banquillo en la victoria por 2-1 frente al Inter de Milán en la Liga de Campeones, y el francés dispuso de diez minutos en sustitución de Trent en la recta final del partido. Ahora, podrían disfrutar de sus primeros minutos en LaLiga esta temporada.

Por su parte, Asencio se reincorporó a los entrenamientos en la sesión del jueves y volvió a participar en la de este viernes, afrontando los últimos pasos de su recuperación después de una lesión muscular que le mantiene apartado de los terrenos de juego desde finales de julio.