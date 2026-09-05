"Es prioridad": Endrick dio su palabra a impensado club para irse del Real Madrid

El delantero brasileño Endrick se mantendrá en las filas del Real Madrid luego de que el entrenador José Mourinho frenara rotundamente su venta en el actual mercado de pases. Pese a que la directiva madridista tuvo dudas iniciales sobre su continuidad, el técnico fue contundente con la cúpula del club: "Él no se mueve del Real Madrid, no escuchen ofertas para venderlo". Tras la instrucción del estratega, el atacante fue declarado prácticamente intransferible. Sin embargo, el Arsenal de Inglaterra intentó ficharlo ofreciéndole un contrato galáctico, un rol de pilar ofensivo con alto porcentaje de titularidad y una propuesta de 60 millones de euros para la entidad española.

De acuerdo a distintos reportes, la respuesta del joven futbolista fue directa e inflexible: "Me quedo en Real Madrid". Endrick valoró la oportunidad otorgada por el entrenador para demostrar su talento, optando por permanecer en el equipo a pesar de la alta competencia en el ataque con nombres como Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y el reciente fichaje Carlos Espí. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Opción a futuro en Italia



A pesar de su decisión de continuar en la capital española, el panorama indica que el brasileño podría tener minutos reducidos, ya que el cuerpo técnico mantiene como titulares habituales a la dupla Mbappé-Vinicius y le otorga participación constante a Carlos Espí. Ante este escenario, Endrick habría dado su palabra a la AS Roma para incorporarse al conjunto italiano de cara a la próxima temporada. Según informa el diario Corriere, la directiva romana sostiene contactos con el entorno del jugador y busca concretar su traspaso en enero de 2027. "Para el club ahora es una prioridad", aseguraron fuentes desde la capital italiana. El delantero evaluará su desarrollo futbolístico en los próximos meses antes de definir su llegada a la serie A.