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Dembélé renovará con el PSG de Luis Enrique: este será su nuevo contrato y salario

'El Mosquito' es la máxima figura del conjunto parisino, y han decidido extenderle el contrato tras el interés de clubes saudíes.

Dembélé renovará con el PSG de Luis Enrique: este será su nuevo contrato y salario

El delantero francés extenderá su vínculo con el bicampeón de la UEFA Champions League.
31 de agosto de 2026 a las 08:30

Ousmane Dembélé, Balón de Oro de 2025 y doble campeón de la Champions League (2025 y 2026), renovará su contrato con el PSG dos años más, de 2028 hasta 2030, cuando el internacional francés tendrá 33 años, informó este lunes L'Équipe.

La firma del nuevo contrato de Dembélé, de 29 años, está prevista "en las próximas semanas", agregó el diario, que precisó que el club parisino en su oferta de renovación no ofrece un salario desorbitado (actualmente el antiguo delantero del Rennes percibe unos 18 millones brutos anuales).

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L'Équipe señaló que clubes saudíes se han interesado por el internacional francés, que ha jugado 67 partidos y ha metido 13 goles con la selección nacional.

El exjugador del Borussia Dortmund y del Barcelona fichó en agosto de 2023 con el PSG del técnico español Luis Enrique Martínez a cambio de 50 millones de euros y ahora es una de las máximas figuras del conjunto parisino.

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Desde entonces, y en una posición de falso nueve diseñada por el propio Luis Enrique, Dembélé ha disputado con el PSG 138 encuentros, marcado 61 goles y dado 43 asistencias. Se ha convertido en la estrella de su club.

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EFE
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Agencia EFE

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