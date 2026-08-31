Dembélé renovará con el PSG de Luis Enrique: este será su nuevo contrato y salario

Ousmane Dembélé, Balón de Oro de 2025 y doble campeón de la Champions League (2025 y 2026), renovará su contrato con el PSG dos años más, de 2028 hasta 2030, cuando el internacional francés tendrá 33 años, informó este lunes L'Équipe.

La firma del nuevo contrato de Dembélé, de 29 años, está prevista "en las próximas semanas", agregó el diario, que precisó que el club parisino en su oferta de renovación no ofrece un salario desorbitado (actualmente el antiguo delantero del Rennes percibe unos 18 millones brutos anuales).