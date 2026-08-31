Gabriel Jesús aterrizó en Barcelona: así fue su llegada y la cifra por su fichaje

Gabriel Jesús ya está en Barcelona. El brasileño desembarcó este lunes en la Ciudad Condal para pasar el reconocimiento médico antes de firmar su nuevo contrato con el club azulgrana hasta junio de 2028, con opción a una temporada más.

El atacante de 29 años, originario de Sao Paulo, decidió dejar el Arsenal, vigente campeón de la Premier League, para vivir su primera experiencia en el fútbol español con el vigente campeón del torneo.

El Barcelona cerró el domingo un principio de acuerdo con el club londinense por unos 10 millones de euros más 5 en variables para hacerse con los servicios de Gabriel Jesús, que reforzará el ataque blaugrana.