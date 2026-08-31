Gabriel Jesús aterrizó en Barcelona: así fue su llegada y la cifra por su fichaje

Gabriel Jesús ya está en Barcelona. El brasileño desembarcó este lunes en la Ciudad Condal para pasar el reconocimiento médico antes de firmar su nuevo contrato con el club azulgrana hasta junio de 2028, con opción a una temporada más.
El atacante de 29 años, originario de Sao Paulo, decidió dejar el Arsenal, vigente campeón de la Premier League, para vivir su primera experiencia en el fútbol español con el vigente campeón del torneo.
El Barcelona cerró el domingo un principio de acuerdo con el club londinense por unos 10 millones de euros más 5 en variables para hacerse con los servicios de Gabriel Jesús, que reforzará el ataque blaugrana.
El Barça ha esperado hasta los últimos dos días de la ventana estival de fichajes para lanzarse por un '9', uno de los objetivos principales de Hansi Flick tras la marcha de los delanteros Robert Lewandowski y Ferran Torres.
Julián Alvarez era el principal objetivo del Barcelona este verano para ocupar dicho puesto, pero la negativa del Atlético de Madrid de venderlo ha obligado al cuadro culé a mover ficha con el brasileño.
"Estoy muy feliz, muy contento. Tengo ganas de marcar muchos goles. ¿Mi rodilla? ¡Está perfecta!", expresó Gabriel Jesús tras aterrizar en tierras catalanas, vistiendo una camiseta blanca, pantalón azul y tenis blancos. También hizo su famosa celebración.
Formado en el Palmeiras, Gabriel Jesús, internacional con la selección brasileña, es un experimentado delantero que en el fútbol europeo ha marcado 127 goles; 95 en 236 partidos con el Manchester City y 32 en 123 duelos en las filas del Arsenal, su último club.