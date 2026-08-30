Real Madrid propinó una paliza y así queda la tabla en LaLiga

El conjunto merengue liquidó el encuentro desde el primer tiempo con los tantos de Jude Bellingham , Kylian Mbappé, Arda Güler y un autogol del portero Alfonso Herrero , tras un remate de cabeza del volante inglés.

El Real Madrid no tuvo mayores problemas este domingo para derrotar al modesto Málaga con un contundente 4-0 en el Santiago Bernabéu por la tercera fecha de la Liga Española.

Con sus victorias sobre el Espanyol, Real Sociedad y Málaga, la escuadra que dirige José Mourinho lidera la tabla de posiciones con nueve puntos; tiene 10 goles a favor y solo dos en contra.

En la segunda posición se sitúa el Atlético de Madrid, que ayer derrotó de visita al Sevilla por 1-3. El conjunto colchonero cuenta con siete unidades, la misma cantidad que suma el sorpresivo Alavés en la tercera palza.

El Barcelona, por su parte, se coloca en la cuarta posición con seis puntos. El equipo azulgrana, que acaba de concretar el fichaje del brasileño Gabriel Jesús, cierra este lunes la jornada recibiendo al Rayo Vallecano en el Camp Nou.

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Tras su derrota ante el Atlético, el Sevilla se queda en el quinto lugar con seis unidades, al igual que el Betis en el sexto puesto luego de caer goleado frente al Levante (5-2).

Osasuna, Racing y Levante tienen cuatro unidades en la séptima, octava y novena posición, respectivamente, mientras que Espayol es décimo con tres.

En el sótano de la clasificación se hunde el Athletic Club sin todavía sumar. Los 'Leones' enfrentan esta noche al Celta en Balaídos con la necesitdad de conseguir sus primeros puntos.