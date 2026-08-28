Adiós al Barca: el inesperado pretendiente que desea a Julián y sacude al Atlético

El futuro de Julián Álvarez vuelve a sacudir el mercado de fichajes y ahora aparece un protagonista inesperado: el Manchester City, ex equipo del delantero argentino Según informó MARCA, el conjunto inglés se habría puesto en contacto con el Atlético de Madrid para conocer la situación del delantero argentino y explorar la posibilidad de un regreso al Etihad, aunque inicialmente bajo la fórmula de una cesión.

El movimiento se produce en un momento complicado para el equipo dirigido por Pep Guardiola. Las salidas de Omar Marmoush y Savinho han reducido las alternativas ofensivas del conjunto inglés, que habría vuelto a colocar sobre la mesa el nombre de La Araña como una posible solución para reforzar su ataque. La situación resulta especialmente llamativa porque fue el propio Julián quien decidió abandonar el Manchester City hace dos años. El argentino dejó Inglaterra para fichar por el Atlético en busca de un papel protagonista que no había conseguido consolidar debido, entre otros factores, a la presencia de Erling Haaland en la delantera. Ahora, el escenario podría dar un giro inesperado. El club que perdió al atacante argentino estaría dispuesto a estudiar su regreso, mientras que el Arsenal también aparece como una de las alternativas de la Premier League interesadas en el futbolista. Sin embargo, por ahora ninguno de los dos clubes habría avanzado hasta convertir su interés en una negociación formal. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El principal obstáculo para cualquier operación sigue siendo el precio. El Atlético no tendría intención de desprenderse de Julián por una cantidad inferior a 150 millones de euros, salvo que la operación incluya condiciones que permitan al conjunto rojiblanco incorporar un sustituto de garantías. En ese escenario aparece el nombre de Viktor Gyökeres, una de las referencias que maneja el club para reforzar su ataque. Mientras crecen los rumores sobre su futuro, Julián volvió este viernes a la ciudad deportiva del Atlético después de tres días sin aparecer por el Cerro del Espino. El delantero trabajó en solitario junto a miembros del club y retomó el plan específico diseñado para recuperar su estado de forma, poniendo fin a la situación de indisposición que había generado dudas durante los últimos días.