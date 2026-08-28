La enfermedad que sufre Julián Álvarez: Atlético ya recibió el parte médico

La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid ha dado un giro delicado que va más allá del mercado de pases. Según informó el programa El Partidazo de COPE, el delantero argentino ha sido diagnosticado con depresión por un profesional médico y ya presentó la documentación correspondiente al club para justificar su estado psicológico y anímico. El parte médico explica por qué el futbolista completó tres días consecutivos sin presentarse a los entrenamientos del equipo colchonero. Sin embargo, lo que parecía un conflicto de traspaso ha tomado un color de gravedad humana y personal.

A pesar de que algunos aficionados en redes sociales reaccionaron con escepticismo, la realidad es que el jugador atraviesa un momento mental difícil y su prioridad actual no pasa por exigencias económicas ni contratos millonarios. El deseo de Julián Álvarez era fichar por el FC Barcelona, pero la directiva del Atlético de Madrid se opuso de forma tajante a la operación. A través de un comunicado, el club madrileño fijó su postura sin dejar margen a negociaciones. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Los miembros de la directiva del Atlético de Madrid han expresado unánimemente su pleno respaldo a la decisión del club de no negociar la transferencia de Julián Álvarez al FC Barcelona. Apoyamos plenamente la posición previamente comunicada de que el FC Barcelona no ha cumplido con los requisitos y, en consecuencia, no ha habido negociaciones, ni las habrá con ellos. El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador entenderá la decisión y se centrará en trabajar de la mejor manera posible para ayudar al club a lograr sus objetivos".

Tras cerrar de portazo la opción del Barcelona, el panorama para el atacante se redujo a dos alternativas concretas: permanecer en el club pidiendo disculpas o aceptar un traspaso a la Premier League con el Arsenal, en una transferencia estimada en 140 millones de euros. El malestar alrededor del jugador aumentó tras el reciente partido frente al Villarreal. Por orden de la directiva, Álvarez fue expuesto en el estadio Metropolitano, donde se le prohibió saludar a los hinchas junto al resto del plantel y se retiró de la cancha entre insultos de la afición. Sobre la compleja situación personal que vive el argentino, Miguel Ángel Gil Marín, CEO del Atlético de Madrid, reconoció el difícil momento del atacante.