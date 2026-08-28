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La decisión de Cholo Simeone con Julián y confirma refuerzo: "Nos va a acompañar"

Julián Alvarez no viajará a Sevilla; ‘Cuti’ Romero se estrenará en la convocatoria.

La decisión de Cholo Simeone con Julián y confirma refuerzo: Nos va a acompañar

Cholo Simeone dejó clara su postura con Julián Álvarez.
28 de agosto de 2026 a las 07:05

Julián Alvarez, delantero internacional argentino del Atlético de Madrid, es baja para el partido contra el Sevilla de este sábado por la indisposición que le ha impedido ejercitarse en las últimas tres sesiones del equipo, mientras que su compatriota Cristian ‘Cuti’ Romero se estrenará ya en la convocatoria, según aseguró Diego Simeone, su entrenador.

“Evidentemente, él (Julián Alvarez) no va a estar mañana”, confirmó el técnico en la rueda de prensa posterior al entrenamiento en el Centro Deportivo de Majadahonda (afueras de Madrid), el tercero consecutivo sin la presencia del atacante argentino a causa de una indisposición.

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El futuro del delantero sigue en el aire a cinco días del final del mercado de fichajes, con la decisión rotunda e invariable del Atlético de Madrid de no traspasarlo al Barcelona, con lo que las opciones son seguir en el conjunto rojiblanco, con el que tiene contrato en vigor hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, o irse a otro club, en este caso el Arsenal, si aborda el fichaje y cumple las pretensiones de todas las partes.

Sí estará ya en la convocatoria su compatriota Cristian ‘Cuti’ Romero, como Julián Álvarez campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, que ya ha alcanzado ritmo para entrar en la citación, después de incorporarse al trabajo hace dos semanas.

“Este sábado ya nos va a acompañar, está tratando de ponerse a punto lo más rápido posible. Un futbolista que necesita sus tiempos para llegar a su mejor forma, no aceleraremos el tiempo para ponerlo hasta que lo sienta y él sienta que está en condiciones de rendir en el lugar como debe rendir”, explicó Simeone.

El conjunto rojiblanco tiene como bajas para el encuentro contra el Sevilla, correspondiente a la tercera fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) a Alexander Sorloth, por lesión, y Robin Le Normand, por sanción.

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EFE
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Agencia EFE

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