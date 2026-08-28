Real Madrid lo compró por 125 millones y lo sentencian: "Chupará mucho banquillo"

El Real Madrid cuenta con un vestuario repleto de estrellas y no todas pueden brillar al mismo tiempo. Futbolistas de la talla de Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté o Yan Diomande pelean por minutos en un equipo donde no hay sitio para tanto crack. La situación más llamativa es la del atacante marfileño, por quien el club blanco pagó 125 millones al RB Leipzig y que todavía no ha sido titular en ninguno de los dos primeros partidos de Liga. El debate estalló anoche en el programa El Larguero de la Cadena SER, donde varios analistas debatieron sobre el encaje del joven talento en el esquema de José Mourinho.

El periodista Tomás Roncero fue categórico sobre la situación actual del jugador marfileño y no le ve espacio inmediato entre los once elegidos: "Ahora mismo no puede entrar en el once. No puede entrar primero porque, si mete a Diomande, es para jugar mucho más vertical. ¿Pero quién surte entonces de fútbol al equipo? ¿Quién surte a los jugadores de arriba?" No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Según Roncero, apostar por un perfil tan directo perjudicaría el rendimiento de otras figuras clave como Jude Bellingham, obligándole a retrasar su posición en el campo:



"Si hoy sale Diomande de inicio, Bellingham tiene que retrasar la posición 15 metros. Al no estar Güler, no habría ninguna ayuda en la base del equipo y entonces ahí ya pierdes a Bellingham."

Por su parte, Álvaro Benito explicó que la entrada de futbolistas con otra tendencia, como Arda Güler, le da mucha más fluidez y trabajo al equipo, permitiendo además que laterales de recorrido como Denzel Dumfries exploten su banda: "La tendencia del turco es la de meterse por dentro. Durante el partido estaba muchas veces por detrás de Mbappé en la construcción del juego, forming un cuadrado junto a Bernardo Silva, Valverde y Bellingham en el centro del campo. Está trabajando mucho sin balón. Güler sabe que su puesto no es el doble pivote y que, estando Bellingham como está, hay una gran competencia en la mediapunta."