Gigante de Europa con oferta de 177 millones por Julián Álvarez y Atlético lo aceptaría

El Arsenal está preparado para realizar una oferta histórica de £130 millones ($177 millones) para fichar a Julián Álvarez. Sin embargo, el técnico Mikel Arteta solo dará el paso si recibe garantías de que el delantero argentino de 26 años está totalmente comprometido con el proyecto del club inglés. La situación del atacante en el Atlético de Madrid es insostenible. La relación entre el jugador y el club madrileño se ha roto tras una amarga disputa que provocó el enojo de la afición colchonera, la cual llegó a abuchearlo en el último partido contra el Villarreal.

Aunque el campeón del mundo ha manifestado que su prioridad es fichar por el Barcelona, la directiva del Atlético rechaza venderlo a un rival directo de LaLiga y prefiere negociar su salida hacia la Premier League, informó The Mirror.

Arsenal no tiene cerrado el mercado de fichajes

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Para financiar una operación de esta magnitud y cumplir con el juego limpio financiero, el Arsenal planea cerrar varias salidas en este mercado de pases. Gabriel Martinelli: El extremo brasileño está cerca de cerrar su traspaso al Al-Hilal de Arabia Saudita por £50 millones ($68.2 millones), lo que representaría una venta récord para los Gunners. Gabriel Jesus: Interesa al Napoli, aunque sus elevadas pretensiones salariales complican el acuerdo. El jugador prefiere seguir en Inglaterra, pero sabe que no tendrá minutos con Arteta. Fábio Vieira: El Hamburgo de Alemania presiona para concretar su incorporación.