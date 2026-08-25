Rompió su acuerdo con Real Madrid, 2 salidas en Barcelona y City paga 140 millones

Ha sido un día muy movido en el mercado de fichajes, Barcelona está siendo un protagonista con muchas noticias y vean el jugador que rompió su acuerdo con el Real Madrid.
El Villarreal ha alcanzado un acuerdo con el Anderlecht por 15 millones de euros para incorporar a Nathan Saliba. Según informa Fabrizio Romano, el mediocampista canadiense viajará en las próximas horas para pasar la revisión médica y firmar su contrato.
Christopher Nkunku completó la primera parte del reconocimiento médico para concretar su regreso al RB Leipzig. De acuerdo con Sky Sport Alemania, la operación se estructuró mediante un préstamo de 3 millones de euros con opción de compra de 28 millones, dividiendo su salario con el Milan.
El Como y el Fenerbahçe pactaron el traspaso definitivo de Diego Carlos. Según Sky Sport Alemania, la transferencia del zaguero brasileño permanece condicionada a la salida previa de Alberto Dossena rumbo al Parma.
La Real Sociedad ultima la llegada de Mamadou Sarr para reforzar la zaga. Matteo Moretto señala que el espigado central francés de 1,94 metros abandonará las filas del Chelsea al no entrar en los planes tácticos del técnico.
El Valencia CF anunció oficialmente la contratación del guardameta neerlandés Kayne van Oevelen. Procedente del Ipswich Town, el nuevo portero ché ya superó los exámenes médicos y lucirá la camiseta número 25.
El Manchester City concretará la compra de Ayyoub Bouaddi por 100 millones de euros abonados al Lille. L'Equipe indica que el volante de 18 años fijará un récord en la Ligue 1 y ya pasó la revisión médica.
El Nottingham Forest presentó una propuesta de 50 millones de euros por Liam Delap. Según Nicolò Schira, el atacante del Chelsea ya cuenta con un principio de acuerdo para firmar un contrato a largo plazo hasta 2031.
El Manchester City ha sumado su interés por Cody Gakpo, un perfil que también rastrea el Tottenham. talkSPORT detalla que la directiva citizen monitorea la situación del delantero del Liverpool, aunque todavía no existe oferta formal.
Alejandro Balde ha decidido buscar una salida del Barcelona tras perder protagonismo por la presencia de João Cancelo. El agente Jorge Mendes y la dirección deportiva trabajan en un destino, con el Manchester United evaluando una cesión.
En el Paris Saint-Germain asumen la marcha inminente de Bradley Barcola antes del cierre del periodo de pases. Informes desde Inglaterra confirman que el Liverpool mantiene conversaciones activas para fichar al extremo galo.
El Estrasburgo adquirió de forma definitiva a Omari Kellyman. La entidad británica confirmó de manera oficial que el joven talento abandona las filas de Stamford Bridge para mudarse al fútbol francés.
El Al Hilal insiste en el fichaje de Ollie Watkins e incrementó su propuesta al Aston Villa. Diego Picó reporta que las cifras se aproximan al monto exigido por el club inglés para desprenderse de su goleador.
El Tottenham anunció formalmente la adquisición de Savinho procedente del Manchester City. El atacante brasileño refuerza la plantilla de los Spurs para convertirse en uno de los movimientos destacados de la ventana estival.
El Bournemouth concretó la llegada de Michele Di Gregorio para la portería. El guardameta italiano desembarca en la Premier League a préstamo, cedido directamente por la Juventus.
El Aston Villa formalizó una propuesta por Jean-Philippe Mateta ante la incertidumbre con su delantera. The Athletic revela que la cifra presentada resulta insuficiente para las pretensiones económicas del Crystal Palace.
Kristjan Asllani dio el visto bueno para negociar su incorporación al Al Jazira. Fabrizio Romano afirma que la escuadra de los Emiratos Árabes Unidos mantiene conversaciones avanzadas con el Inter de Milán por el mediocampista albanés.
El Besiktas encamina la incorporación de Fabio Miretti para fortalecer la zona media. Según Yagiz Sabuncuoglu, la negociación con la Juventus se encuentra en su fase final para cerrar el acuerdo definitivo.
El Al-Hilal avanza en las tratativas para convencer a Gabriel Martinelli de sumarse a sus filas. Fabrizio Romano apunta que la salida del extremo brasileño del Arsenal parece inminente tras quedar fuera de las convocatorias oficiales.
Marc Casadó evalúa ofertas ante la elevada competencia en el mediocampo del FC Barcelona. La vía turca ha tomado fuerza con el interés del Besiktas, sumado a propuestas de Arabia Saudí y clubes ingleses como Sunderland o Nottingham Forest.
El Besiktas inició conversaciones con el Benfica para hacerse con los servicios de Dodi Lukébakio. L'Equipe sostiene que la escuadra otomana está dispuesta a desembolsar una cifra cercana a los 20 millones de euros.
El Como y la Fiorentina compiten por conseguir la firma de Beto. Ekrem Konur informa que ambas escuadras italianas buscan repatriar a la Serie A al atacante portugués, quien cuenta con escaso rodaje en la Premier League.
El Deportivo de La Coruña prevé concretar la llegada de Adama Traoré en las próximas horas. El extremo reforzará la plantilla de Antonio Hidalgo y volverá a compartir vestuario con Pierre-Emerick Aubameyang tras su paso por el Barça.
El Manchester United hizo oficial la compra de Carlos Baleba tras abonar cerca de 76 millones de euros al Brighton. El mediocampista camerunés firmó un vínculo hasta 2031 para completar la renovación del medio campo red devil.
El Barcelona replanteó su planificación inicial y contempla mantener en el primer equipo a Dominik Livaković. El arquero croata ya se encuentra en la ciudad condal para integrarse al plantel junto a Joan García y Wojciech Szczęsny.
El Como elevó su oferta a 40 millones de euros para conseguir el traspaso de Moise Kean. Nicolò Schira confirma que la entidad de Cesc Fàbregas insiste por el ariete, quien viene de anotar 35 goles con la Fiorentina.
La Juventus entabló contactos formales para lograr la incorporación de Franck Kessié. Fabrizio Romano señala que la entidad turinesa busca cerrar pronto al marfileño ante la fuerte presión económica del Al-Ittihad.
Mattia Perin confirmó su salida de la Juventus mediante un mensaje de despedida en redes sociales. El portero italiano cierra su etapa en el club tras haber disputado un total de 71 compromisos oficiales.
El Manchester City acordó la compra de Allan por 40 millones de euros pagados al Palmeiras. Ekrem Konur indica que el futbolista brasileño viajará esta semana para resolver trámites burocráticos y firmar su contrato.
El Aston Villa lanzó una oferta de 70 millones de euros para hacerse con los servicios de Nicolas Jackson. Santi Aouna asegura que este movimiento convertiría al delantero senegalés en la contratación más costosa en la historia del club.
El Bournemouth rechazó tres propuestas del Chelsea de hasta 68 millones de libras por Alex Scott. Según The i Paper, la directiva considera al joven centrocampista una pieza indispensable para el proyecto de Marco Rose.
Martín Zubimendi ha dado el "sí" al Real Madrid para cerrar su incorporación al conjunto blanco. Pese al acuerdo contractual entre el jugador y el club madrileño, el Arsenal niega rotundamente la salida del centrocampista español.