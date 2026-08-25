Los salarios del Barcelona: Rodri sacude a Yamal y lo que ganan los nuevos fichajes

Frenkie de Jong: Es uno de los futbolistas del plantel que más tiempo lleva en la escuadra, y si bien ahora está en un punto de quiebre en su relación con el club por el tratamiento de su lesión de rodilla ha sido importante, al punto de llegar a calzarse la cinta de capitán. Salario bruto anual: €18.020.000 | Salario neto anual: €8.650.000.