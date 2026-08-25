Los salarios del Barcelona: Rodri sacude a Yamal y lo que ganan los nuevos fichajes

La llegada de Rodri cambió todo en el FC Barcelona y así quedaron los mejores salarios de la plantilla. Lamine Yamal ya no es el número uno.
El FC Barcelona se ha consolidado como el club más exitoso en España en las últimas temporadas, y la frutilla del postre fue consagrarse campeón de LaLiga por segundo año consecutivo venciendo al Real Madrid en el Camp Nou, levantando el trofeo en su casa tras vencer en El Clásico.
Para tantos logros hace falta plantilla, y para un grupo de jugadores de élite contentos hace falta mucho, pero mucho, dinero.
A continuación, el top 10 de los mejores pagos del plantel del FC Barcelona:
Gavi: Viene de ganar el Mundial 2026 con España y sufrió un golpe que asustó en el primer partido por los puntos en la temporada 2026/27. Se perfila para ser importante en el mediocampo blaugrana. Salario bruto anual: €11.730.000 | Salario neto anual: €5.630.000.
Dani Olmo: El 10 de la selección española campeona del mundo sin dudas tiene bien ganado su lugar en este ranking, aportándole a Flick muchas soluciones en distintos puestos del frente de ataque. Salario bruto anual: €14.000.000 | Salario neto anual: €6.720.000.
Anthony Gordon: El ex Newcastle fue el primer refuerzo de cara a esta temporada y se estrenó de buena manera tanto en el Trofeo Joan Gamper como en el choque ante el Elche en Alicante. Viene de salir tercero del Mundial 2026. Salario bruto anual: €15.000.000 | Salario neto anual: €7.200.000.
Karim Adeyemi: Otro refuerzo importante para la temporada 2026/27 fue el internacional alemán, que llegó proveniente del Borussia Dortmund. Frente al Elche, en el estreno por LaLiga, se presentó con un gol. Salario bruto anual: €15.630.000 | Salario neto anual: €7.500.000.
Pedri: El internacional español es uno de los capitanes del equipo y referente entre los salidos de La Masía, con un manejo exquisito del mediocampo Culé y fundamental en las últimas consagraciones del club. Salario bruto anual: €16.000.000 | Salario neto anual: €7.680.000.
Frenkie de Jong: Es uno de los futbolistas del plantel que más tiempo lleva en la escuadra, y si bien ahora está en un punto de quiebre en su relación con el club por el tratamiento de su lesión de rodilla ha sido importante, al punto de llegar a calzarse la cinta de capitán. Salario bruto anual: €18.020.000 | Salario neto anual: €8.650.000.
Jules Koundé: El lateral francés ha sido una fija en las últimas temporadas, aunque en la 2025/26 su rendimiento ha mermado y hasta estuvo cerca de salir en este mercado de fichajes. Salario bruto anual: €19.550.000 | Salario neto anual: €9.380.000.
Raphinha: En el último escalón del podio nos encontramos a Raphinha, otro capitán del equipo y gran figura a lo largo de las últimas campañas. En la 2025/26 jugó 33 partidos, con 21 goles y ocho asistencias. En el debut frente al Elche se despachó con un doblete. Salario bruto anual: €20.840.000 | Salario neto anual: €10.000.000.
Lamine Yamal: El joven maravilla del FC Barcelona se perfila para tener otra temporada consagratoria, siempre y cuando el físico lo acompañe a lo largo de una campaña que estará plagada de partidos en poco tiempo. Salario bruto anual: €31.250.000 | Salario neto anual: €15.000.000.
Rodri: El refuerzo estelar del mercado por su importancia y por el hecho de habérselo "robado" al Real Madrid, que parecía tenerlo prácticamente abrochado. Ídolo del Manchester City, capitán de España y MVP del Mundial 2026. Salario bruto anual: €31.250.000 | Salario neto anual: €15.000.000.
Hansi Flick percibe un salario aproximado de 14 millones de euros netos (unos 16 millones de dólares) por temporada. Esta cifra aumentó de forma importante tras su renovación de contrato con el FC Barcelona hasta junio de 2028, dado que su acuerdo inicial al llegar al club en 2024 contemplaba un sueldo fijo inicial más bajo complementado con variables por objetivos y títulos.