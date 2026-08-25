Giro inesperado con La More en Choloma: la verdad que nadie conocía

Surge una noticia definitiva sobre el futuro de “La More” y su vínculo con el Club Deportivo Choloma.
“La More” se ha convertido en uno de los personajes más populares de las redes sociales en Honduras, especialmente por su contenido en TikTok y su particular forma de interactuar con el público
El popular creador de contenido hondureño había sido anunciado como nuevo guardameta del conjunto maquilero y hasta reveló detalles de su contrato, asegurando que su llegada también tenía un componente deportivo y no solamente mediático
Su creciente popularidad lo ha llevado a estar relacionado con diferentes actividades deportivas y, en las últimas semanas, el fútbol hondureño lo colocó nuevamente en el centro de la atención.
El famoso tiktoker sorprendió al aparecer vinculado al Club Deportivo Choloma, una situación que rápidamente generó repercusión entre los aficionados.
Su posible incorporación al conjunto maquilero despertó curiosidad y comentarios en redes sociales, especialmente por la posibilidad de que pudiera cumplir uno de sus sueños: disputar un partido en la máxima categoría del fútbol hondureño.
La expectativa creció durante los últimos días, pero finalmente llegó la confirmación que pone fin a la incertidumbre.
Una vez cerrado el período de inscripciones, “La More” no fue incluido en el registro oficial del Club Deportivo Choloma ante la Liga Nacional de Honduras.
Pese a los rumores y a la enorme expectativa generada en redes sociales, el tiktoker no aparece entre los jugadores inscritos por la institución maquilera para el actual torneo. De esta manera, su esperado debut en la Primera División tendrá que esperar, al menos por ahora.
De acuerdo con información procedente del entorno del club, la vinculación entre “La More” y el CD Choloma habría formado parte principalmente de una estrategia de marketing destinada a generar alcance, interacción y expectativa alrededor del regreso del conjunto maquilero a la máxima categoría.
“La More” estuvo en el foco de atención luego de interactuar con la indumentaria del equipo y protagonizar diferentes publicaciones que rápidamente acumularon miles de reacciones. Sin embargo, su presencia mediática no se tradujo en una inscripción oficial como futbolista.
De esta manera, el famoso personaje de redes sociales no formará parte del plantel profesional que dirige el experimentado técnico argentino Héctor Vargas.
Por ahora, “La More” continúa siendo agente libre y, en teoría, todavía podría ser registrado si surgiera una decisión en ese sentido.
Sin embargo, todo apunta a que el sueño del popular tiktoker de jugar oficialmente en la Liga Nacional de Honduras tendrá que esperar, luego de quedar fuera del listado presentado por el conjunto cholomeño.