¡Golpe en Concacaf! Olimpia vuelve a la cima antes de jugar frente a Saprissa

El club albo ha recibido una buena noticia en Concacaf en la semana que recibe al Deportivo Saprissa en el duelo cumbre por el liderato de grupo de la Copa Centroamericana.
La Liga Alajuelense venía dominando el ranking pero se ha desplomado tras sus últimos partidos y ha sido reemplazado por el CD Olimpia.
Y es que el cuadro melenudo ha desplomado al Saprissa como el mejor equipo centroamericano y escaló al primer lugar en la región. Los triunfos en esta competencia donde suma tres de tres, lo tienen en lo más alto.
El equipo que dirige el técnico, Eduardo Espinel, subió cuatro escalones en el ranking de Concacaf que se publicó este martes 25 de agosto.
Esto se debe a que el Saprissa y Liga Alajuelense, no logró sus mejores números el mes pasado. El cuadro tico se mantiene en la segunda posición tras perder cuatro escalones.
El TOP tres, además del Olimpia y Saprissa, es completado por la Liga Deportiva Alajuelense, club que se mantuvo liderando este ranking en los últimos años tras ser el vigente tricampeón de la Copa Centroamericana.
Olimpia es el equipo número uno en Centroamérica y el 34 en Concacaf, todo esto debido al poderío de los clubes mexicanos y los de la MLS que lideran en la Confederación.
Olimpia buscará este jueves dar el golpe final para confirmar que es el número uno en Centroamericana frente al Deportivo Saprissa; club que ya sabe lo que es ser campeón de Copa Centroamericana.
De los clubes hondureños, el Olimpia es número uno, luego aparece Motagua en el séptimo lugar, Marathón en el noveno y Real España en la posición 11.
El Nashville SC donde milita el catracho Andy Nájar es el segundo mejor equipo en Concacaf de la MLS.
Eduardo Espinel está haciendo un enorme trabajo con el Olimpia donde ha consolidado a jóvenes y busca el título internacional con los albos.
En quinto puesto viene Los Ángeles FC de la MLS que es el equipo mejor posesionado de la MLS, luego en séptimo puesto está el Nashville SC donde militan Andy Nájar y Bryan Acosta.
Los jóvenes en Olimpia han respondido y es clave para que están haciendo un gran trabajo en la Copa Centroamericana.
Los Ángeles FC es el mejor equipo de la MLS en el ranking de CONCACAF publicado este martes 25 de agosto.
En el campo nacional, Olimpia también se mantiene liderando la tabla de posiciones.
El portero Edrick Menjívar es uno de los principales estelares del Olimpia que se mantiene con grandes actuaciones en ambos torneos.
El mediocampista Jorge Álvarez está de vuelta con el cuadro merengue, clave para que el club esté liderando en Centroamérica.
Con muchos jóvenes, Olimpia está en lo más alto de Centroamérica en el último ranking y este jueves deberán demostrarlo frente al Saprissa.
Jorge El Toro Benguché es uno de los goleadores del Olimpia en la Copa Centroamericana.
El mejor club de Concacaf en estos momentos en el Deportivo Toluca de México, seguido por los Tigres y más abajo aparecen el Cruz Azul y el Club América.