La Villa Olímpica fortalece sus canchas de tenis con reestructuración y pintura

¡A TODO VAPOR! La Villa Olímpica se sigue transformando para recibir los torneos internacionales. Así avanza la remodelación de la cancha de tenis.
Las canchas de tenis del Complejo Deportivo Villa Olímpica continúan avanzando en su proceso de mejoramiento, con trabajos enfocados en la reestructuración de sus espacios.
Como parte de estas labores, se realiza la aplicación de una nueva capa de pintura, con el objetivo de brindar una mejor imagen y condiciones para los deportistas.
Estas acciones forman parte del proceso de recuperación y fortalecimiento de la infraestructura deportiva que se impulsa en distintos escenarios del país.
Bajo la visión del ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, y del viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, se continúa trabajando en la modernización de los espacios deportivos.
El objetivo es que los atletas puedan contar con instalaciones adecuadas para desarrollar sus entrenamientos y competencias en mejores condiciones.
Las mejoras en las canchas de tenis permitirán renovar uno de los espacios destinados a la práctica de esta disciplina dentro del Complejo Deportivo Villa Olímpica.
La recuperación de estos escenarios también representa un paso importante para continuar fortaleciendo el deporte de base y las diferentes disciplinas deportivas.
Además, las labores forman parte de la preparación de Honduras para recibir los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos 2026.
La Villa Olímpica se prepara así para contar con espacios en mejores condiciones de cara al desarrollo de las competencias estudiantiles regionales