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La Villa Olímpica fortalece sus canchas de tenis con reestructuración y pintura

La Villa Olímpica se prepara así para contar con espacios en mejores condiciones de cara al desarrollo de las competencias estudiantiles regionales

25 de agosto de 2026 a las 14:21
La Villa Olímpica fortalece sus canchas de tenis con reestructuración y pintura
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¡A TODO VAPOR! La Villa Olímpica se sigue transformando para recibir los torneos internacionales. Así avanza la remodelación de la cancha de tenis.
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Las canchas de tenis del Complejo Deportivo Villa Olímpica continúan avanzando en su proceso de mejoramiento, con trabajos enfocados en la reestructuración de sus espacios.
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Como parte de estas labores, se realiza la aplicación de una nueva capa de pintura, con el objetivo de brindar una mejor imagen y condiciones para los deportistas.
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Estas acciones forman parte del proceso de recuperación y fortalecimiento de la infraestructura deportiva que se impulsa en distintos escenarios del país.
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Bajo la visión del ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, y del viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, se continúa trabajando en la modernización de los espacios deportivos.
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El objetivo es que los atletas puedan contar con instalaciones adecuadas para desarrollar sus entrenamientos y competencias en mejores condiciones.
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Las mejoras en las canchas de tenis permitirán renovar uno de los espacios destinados a la práctica de esta disciplina dentro del Complejo Deportivo Villa Olímpica.
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La recuperación de estos escenarios también representa un paso importante para continuar fortaleciendo el deporte de base y las diferentes disciplinas deportivas.
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Además, las labores forman parte de la preparación de Honduras para recibir los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos 2026.
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La Villa Olímpica se prepara así para contar con espacios en mejores condiciones de cara al desarrollo de las competencias estudiantiles regionales
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