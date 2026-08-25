Barcelona fichó a Livakovic, pero por este motivo podría irse ya

"Ya veremos", respondió sonriente Livakovic cuando fue preguntado por los periodistas, nada más aterrizar, sobre cuál va a ser su futuro inmediato.

El portero internacional croata Dominik Livakovic aterrizó este martes en la capital catalana para firmar con el Barcelona un contrato por cuatro temporadas, aunque aún desconoce si se enrolará en la plantilla azulgrana ya mismo o se marchará un año cedido a otro equipo.

El meta balcánico, de 31 años, pasará este miércoles el reconocimiento médico y firmará su nuevo contrato, pero que se quede ya como suplente de Joan Garcia o se marche a préstamo aún no está decidido.

Y es que existen varias variables de las que depende que el croata se incorpore ya a la disciplina azulgrana o se convierta en el relevo de Wojciech Szczesny como segundo portero de la plantilla cuando este finalice su contrato al final de la presente campaña.

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Una de ellas es que el Barça y el jugador encuentren un equipo que sea del agrado de ambos para que se materialice esa cesión. Y otra es saber si la llegada anticipada del portero encaja esta temporada en el 'fair-play' financiero del club catalán, que aún sigue pendiente del mercado estival.