El portero internacional croata Dominik Livakovic aterrizará esta tarde en la capital catalana para firmar con el Barcelona un contrato por cuatro temporadas, según han confirmado a EFE fuentes de la entidad azulgrana. Livakovic, de 31 años, pasará este miércoles el reconocimiento médico y firmará su nuevo contrato, para que se quede ya como suplente de Joan Garcia o regrese un último año como cedido en el Fenerbahce aún no está decidido.

Una de las variables de las que depende si el balcánico -que el pasado verano fue cedido al Girona, en el que no llegó a debutar, por lo que se fue en enero-, se incorpora ya a la disciplina azulgrana o será el relevo de Wojciech Szczesny como segundo portero el curso que viene (2027-28) es si su llegada anticipada encaja en el 'fair-play' financiero del club catalán esta temporada. En cualquier caso, el Barça cerrará este miércoles el traspaso del Livakovic, por el que pagará al Fenerbahce, según diversos medios, unos cuatro millones de euros entre fijos y variables. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Dominik Livaković es un futbolista croata de 31 años que juega como guardameta. Es reconocido internacionalmente por ser el portero titular de la selección de Croacia, destacándose especialmente por sus actuaciones históricas en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y su reciente fichaje por el FC Barcelona.





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