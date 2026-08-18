Musiala cuenta la verdad de lo que sufre y Bayern ya lo sabe: "Se diagnosticó..."

El internacional alemán Jamal Musiala volvió a sufrir un desvanecimiento en un amistoso del Bayern Múnich contra el Heidenheim, tres días después de que le ocurriese lo mismo ante el RB Leipzig.
Aunque en ambos casos el jugador ha podido dejar el campo por sus propios medios la situación causa preocupación en el entorno bávaro.
Ante el Heidenheim, Musiala sólo pudo estar seis minutos en el césped, tras ingresar en el minuto 61, antes de tener que ser sustituido.
Los médicos del Bayern Múnich atendieron al jugador en el campo durante varios minutos antes de que se levantara y dejara el terreno de juegos por su propio pie.
"Ya lo sabréis todo, Jamal se reportara. Nosotros sabemos lo que pasa. Ahora Jamal está en el vestuario y se ducha", dijo el director deportivo del Bayern, Max Eberl, tras el partido.
El lunes, tras haber entrenado en solitario, Musiala estuvo ausente de la presentación del equipo. "Lo más importante es que estoy bien", escribió poco después en Instragram.
"Entiendo que muchos se preocupen y quiero quitaros la preocupación y explicaros algo, Se han diagnosticado breves perdidas de conocimiento temporales que son fácilmente tratables y que vienen de una disfunción neurológica. Eso puede llevar a situaciones como la de los partidos contra el Leipzig y contra el Heidenheim", agregó,
Musiala añadió que es consciente de que esas situaciones pueden resultar extrañas desde fuera pero que actualmente forman parte de su vida cotidiana: "El FC Bayern y mi entorno privado están a mi lado y me apoyan en este camino", afirmó.
El futbolista alemán agregó que de acuerdo con los médicos había decidido seguir haciendo su vida normal y seguir jugando fútbol: "Asumo la responsabilidad. Tengo una buena sensación y estoy en un buen camino", dijo.
-- COMUNICADO DE JAMAL MUSIALA --
Lo primero es lo primero: ¡me encuentro bien! ¡Estoy increíblemente agradecido por vuestros mensajes y vuestro apoyo! Entiendo que muchos estéis preocupados. Hoy quiero disipar esas dudas y explicar la situación:
Me han diagnosticado unas crisis de desconexiones breves y temporales —pero altamente tratables— causadas por una disfunción neurológica. Estas pueden provocar incidentes como los ocurridos recientemente, por ejemplo, en el partido contra el Leipzig o en el encuentro en Heidenheim.
Sé que a primera vista pueden parecer alarmantes, pero para mí, actualmente, son simplemente parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo una atención médica excelente y me mantengo muy optimista. El FC Bayern y mi entorno personal están a mi lado, ayudándome a superar esto.
Es importante destacar que no existe ningún riesgo adicional para mi salud. Tras consultar estrechamente y mantener contacto continuo con los especialistas, mi deseo personal fue afrontar este desafío; contando con el visto bueno de los neurólogos, quiero seguir haciendo lo que más favorece mi recuperación: vivir mi vida con normalidad y perseguir mi pasión por el fútbol. He asumido plena responsabilidad en esta decisión. En general, me siento muy positivo y voy por el buen camino.