Barcelona no pudo fichar a Julián y él se ofrece para jugar de 9: "Me puedo adaptar"

En una entrevista concedida al diario ARA, el centrocampista Fermín López analizó la actualidad del FC Barcelona y las expectativas de la plantilla para la próxima temporada bajo las órdenes de Hansi Flick. El jugador, que lucirá el dorsal 7, destacó que el equipo ha ganado profundidad gracias a las nuevas incorporaciones y reconoció estar preparado para asumir un nuevo rol ofensivo. Sobre los nombres propios del mercado, Fermín valoró la posible llegada de Julián Álvarez. Aunque señaló que el delantero argentino pertenece actualmente al Atlético de Madrid, reconoció su calidad: "Me gusta, es un gran jugador", afirmó, y añadió que "en nuestra plantilla, tal y como jugamos, creo que encajaría muy bien".



Asimismo, el andaluz destacó la llegada de nuevos perfiles como Adeyemi y Gordon, de quienes dijo que aportan características distintas que el equipo no tenía hasta ahora. También elogió el fichaje de Rodri, al que calificó como "el mejor pivote que hay en el mundo. Es un gran jugador. Balón de Oro y campeón del mundo. Nos dará muchas cosas".

Se ofrece a jugar de delantero

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Ante las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, el Barça busca alternativas para mantener su producción goleadora, y Fermín se perfila como una opción para la posición de falso nueve. Al ser preguntado sobre si está preparado para ocupar esa demarcación, fue contundente: "Me puedo adaptar, sí", recordando que ya desempeñó esa función en las categorías inferiores del club. El centrocampista también subrayó que la principal mejora respecto al curso anterior será la profundidad de la plantilla. "Ahora podremos rotar más", apuntó, lo que permitirá afrontar una temporada exigente con más recursos para competir en todas las competiciones.