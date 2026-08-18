  1. Internacionales
  2.  Liga de España

Barcelona no pudo fichar a Julián y él se ofrece para jugar de 9: "Me puedo adaptar"

Atlético de Madrid da por hecho de que Julián Álvarez no se moverá de su club y Barcelona ha recibido un ofrecimiento para la delantera.

Barcelona no pudo fichar a Julián y él se ofrece para jugar de 9: Me puedo adaptar

Barcelona ya busca soluciones ante la no llegada de Julián Álvarez.
18 de agosto de 2026 a las 09:22

En una entrevista concedida al diario ARA, el centrocampista Fermín López analizó la actualidad del FC Barcelona y las expectativas de la plantilla para la próxima temporada bajo las órdenes de Hansi Flick. El jugador, que lucirá el dorsal 7, destacó que el equipo ha ganado profundidad gracias a las nuevas incorporaciones y reconoció estar preparado para asumir un nuevo rol ofensivo.

Sobre los nombres propios del mercado, Fermín valoró la posible llegada de Julián Álvarez. Aunque señaló que el delantero argentino pertenece actualmente al Atlético de Madrid, reconoció su calidad: "Me gusta, es un gran jugador", afirmó, y añadió que "en nuestra plantilla, tal y como jugamos, creo que encajaría muy bien".

Flick le quitó la capitanía del Barcelona y elige su líder: "Es una decisión mía"


Asimismo, el andaluz destacó la llegada de nuevos perfiles como Adeyemi y Gordon, de quienes dijo que aportan características distintas que el equipo no tenía hasta ahora. También elogió el fichaje de Rodri, al que calificó como "el mejor pivote que hay en el mundo. Es un gran jugador. Balón de Oro y campeón del mundo. Nos dará muchas cosas".

Se ofrece a jugar de delantero

Ante las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, el Barça busca alternativas para mantener su producción goleadora, y Fermín se perfila como una opción para la posición de falso nueve. Al ser preguntado sobre si está preparado para ocupar esa demarcación, fue contundente: "Me puedo adaptar, sí", recordando que ya desempeñó esa función en las categorías inferiores del club.

El centrocampista también subrayó que la principal mejora respecto al curso anterior será la profundidad de la plantilla. "Ahora podremos rotar más", apuntó, lo que permitirá afrontar una temporada exigente con más recursos para competir en todas las competiciones.

Barcelona no pudo fichar a Julián y él se ofrece para jugar de 9: Me puedo adaptar


Finalmente, el gran objetivo del equipo sigue estando en Europa. Fermín reconoció que el Real Madrid será un rival más peligroso tras haberse reforzado, pero insistió en la ambición del vestuario de llegar preparados a las eliminatorias de la Champions League. "Ojalá podamos dar la sexta al Barça", expresó. Tras superar la lesión que le apartó del Mundial, el jugador afronta el nuevo curso con ilusión por volver a competir, marcar goles y asumir un mayor protagonismo.

Se confirma dónde jugará Julián Álvarez y Barcelona ya lo sabe: "Fue tajante"
Unime ahora al canal
Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias