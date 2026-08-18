Flick le quitó la capitanía del Barcelona y elige su líder: "Es una decisión mía"

Días después de explotar contra la prensa para defender su postura y acallar los rumores, Frenkie de Jong vuelve a estar en el centro del foco de atención en el FC Barcelona.
Hace tan solo unos días, el mediocampista neerlandés salió de forma contundente a frenar la ola de especulaciones sobre su entorno y su situación en el club.
"Dicen que mi relación con Flick es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación, hablo con él. También dicen que mi relación con el club es mala. También es falso. No voy a dejar pasar más mentiras. Quería sacar esta rabia y poderme concentrar en la recuperación. La gente puede opinar lo que quiere, pero ahora están escribiendo tantas cosas que son falsas. Estoy notando que hacen daño a mi imagen. Lo que más me gusta es jugar al fútbol y no poder hacerlo me duele mucho, pero digo basta de estas cosas", declaró De Jong.
Sin embargo, la realidad muestra un panorama muy distinto. La relación del futbolista con la entidad culé no atraviesa su mejor momento por diversos factores, entre ellos sus constantes problemas físicos y la posible llegada de Rodri. Para Frenkie, el fichaje del centrocampista español resulta innecesario y afecta directamente su futuro inmediato al competir por la misma posición sobre el terreno de juego.
A esta compleja situación se le suma ahora un nuevo capítulo. En una entrevista concedida a los medios oficiales del club, el entrenador Hansi Flick confirmó que De Jong ya no formará parte del grupo de capitanes del primer equipo.
"Decidí que los capitanes se elegirán por votación porque el equipo aún no está completo. Algunos jugadores podrían llegar todavía y otros podrían irse. Cuando todo esté resuelto, tendremos la votación. Hasta entonces, Raphinha es el capitán, junto a Eric García y Pedri. Frenkie De Jong no lo será porque está lesionado, tomé esta decisión", explicó el técnico alemán.
Consciente del revuelo que podían generar sus palabras, el estratega buscó bajar la tensión y restarle dramatismo al asunto.
"Mi relación con Frenkie es muy buena. Siempre está muy comprometido y es un jugador profesional, y tenemos una excelente relación. Hablo con él todo el tiempo, especialmente sobre lo que está pasando alrededor del equipo y también sobre el próximo partido. Hablamos mucho. Para mí, es un jugador importante porque tiene mucho potencial para ofrecer al equipo, y eso es lo que quiero ver de él", añadió Flick.
Pese al intento del entrenador por apagar el incendio y evitar que el conflicto pase a mayores, desde el entorno del club se señala que el vínculo entre ambos no es tan sólido como parece. Además, los antecedentes no ayudan al técnico germano, quien en su momento también aseguraba mantener una "buena relación" con Marc-André Ter Stegen en medio de pasadas controversias.