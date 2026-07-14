Getsel Montes agranda su legado tras conquistar su quinto título en Costa Rica

El Club Sport Herediano arrancó la campaña 2026-2027 con una nueva conquista al derrotar 1-0 a Liga Deportiva Alajuelense en la Supercopa de Costa Rica, disputada en el estadio Fello Meza. El conjunto florense resolvió el compromiso en la recta final y celebró su primer título de la temporada antes del inicio del campeonato nacional. Durante los primeros 45 minutos predominó el equilibrio entre ambos equipos. Las opciones claras de gol fueron escasas, mientras que las imprecisiones y el ritmo pausado evidenciaron que tanto Herediano como Alajuelense aún continúan ajustando detalles luego de la pretemporada.

En la segunda mitad el panorama cambió. El Team tomó la iniciativa, adelantó sus líneas y comenzó a generar mayor peligro en ataque, obligando a la defensa rojinegra a emplearse a fondo. La Liga intentó reaccionar, pero le costó encontrar profundidad y precisión en los metros finales para inquietar el arco rival. El compromiso también representó el estreno oficial del entrenador español Ismael Rescalvo al frente de Alajuelense. Aunque su equipo mostró momentos de orden táctico y una estructura definida, todavía dejó la sensación de que el plantel sigue adaptándose a la propuesta futbolística del nuevo estratega.