"FIFA les concedió el deseo": la denuncia por el árbitro del Inglaterra - Argentina

En Inglaterra no se han quedado callados y hacen fuerte denuncia tras conocerse el árbitro de la semifinal ante Argentina en el Mundial 2026: "FIFA les concedió el deseo".
La esperada semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina aún no se disputa, pero la designación arbitral ya ha generado debate en territorio inglés.
La FIFA nombró al estadounidense de origen marroquí Ismail Elfath como juez principal del compromiso, una decisión que despertó cuestionamientos entre algunos aficionados británicos.
De acuerdo con Daily Mail, uno de los periódicos más leídos en el Reino Unido, el colegiado mantiene una supuesta cercanía con Lionel Messi y la selección argentina.
“El miedo del favoritismo a Argentina ha aumentado luego de que FIFA confirmara al árbitro “favorito de Messi” para las semifinales”, escribió el Daily Mail.
Incluso, lo han llegado a señalar como "el árbitro favorito de Messi" debido al historial positivo que acumula el capitán argentino en partidos donde Elfath ha participado.
El Daily Mirror asegura que Argentina quería a este árbitro y que "FIFA les concedió el deseo”, finalmente The Sun hace eco de que este fue el árbitro que estuvo en la final de la Leagues Cup del Inter Miami.
No obstante, esa coincidencia estadística está lejos de demostrar algún tipo de favoritismo hacia la Albiceleste.
Elfath fue cuarto árbitro en la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, además de haber dirigido encuentros del astro argentino en competiciones de clubes.
Su presencia en esos compromisos responde principalmente a su experiencia internacional y a la confianza que la FIFA deposita en él para encuentros de máxima exigencia.
Las críticas también llaman la atención porque muchos señalan que Inglaterra ha sido beneficiada en algunas decisiones arbitrales durante el presente torneo.
Por esa razón, diversos sectores señalan que cuestionar al árbitro antes del pitazo inicial parece una reacción basada más en la desconfianza que en hechos comprobables.
En los cuartos de final frente a Noruega, los ingleses protagonizaron una de las acciones más polémicas del campeonato con un gol validado tras un rebote del balón en el cable de la spider cam.
Aquella jugada provocó un intenso debate y alimentó las discusiones sobre la aplicación del reglamento.
Además, Inglaterra tampoco escapa de las controversias históricas en las Copas del Mundo, especialmente por el recordado gol de Geoff Hurst en la final de 1966 frente a Alemania Occidental.
Esa anotación continúa siendo motivo de discusión por las dudas sobre si el balón cruzó completamente la línea de gol.
El estadounidense Ismail Elfath será el encargado de impartir justicia en el Mercedes-Benz Stadium y estará acompañado con dos de sus compatriotas y dos italianos: Corey Parker, Kyle Atkins, Maurizio Mariani y Daniele Bindoni.