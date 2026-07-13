Vinicius sorprende y Tim Payne presentado: así la viven tras dejar el Mundial

Las vacaciones de los reconocidos futbolistas luego de caer en el Mundial 2026: Vinicius dio la sorpresa con su exnovia, Tim Payne fue presentado por su nuevo club y uno se compró un yate de 30 millones de dólares.
Erling Haaland sigue agitando las redes sociales a pesar de haber sido eliminado del torneo. El delantero regresó a Noruega junto con sus compañeros de la selección y llegó acompañado de un mapache disecado.
Nuno Mendes, que terminó lesionado en el cruce contra España en una acción con Lamine Yamal, compartiendo con su pareja en Portugal.
Por su parte, Vitinha publicó esta imagen en la que aparecen sus dos hijas y una vista espectacular de fondo. El mediocampista portugués se encuentra disfrutando con su familia antes de reportar con el PSG.
¿Y qué decimos de Vozinha? El histórico arquero de Cabo Verde ya tiene 30 millones de seguidores en Instagram y hace unos días publicó un video donde aparece disfrutando sobre una moto acuática de las hermosas playas de Mindelo en su país.
Tras ser eliminado en 16avos ante Marruecos, el capitán de los Paises Bajos, Virgil van Dijk, asistió al palco de honor de Wimbledon al ser invitado por la organización del torneo y presenció las semifinales. También tuvo la oportunidad de sacarse una foto con el legendario Roger Federer.
Georgina Rodríguez publicó esta imagen con Cristiano Ronaldo en Estados Unidos luego de que la selección de Portugal se despidera de la Copa del Mundo tras caer contra España en octavos de final.
Joao Neves y su novia Madalena se quedaron en Estados Unidos tras la eliminación de Portugal y visitaron el Walt Disney World en Florida.
Julián Quiñones firmó una actuación histórica con la selección mexicana en el Mundial, anotando 4 goles y aportando 1 asistencia en los cinco partidos que disputó. El delantero tomó un avión y se fue de vacaciones con su esposa e hija.
Neymar habría disputado su último Mundial y tras la dolorosa eliminación en octavos, decidió quedarse en Estados Unidos para jugar un torneo de póker. Sin embargo, este lunes compró un yate de 30 mllones de dólares y se lo entregaron en Angra dos Reis. Se llama 'Enejota' y es una de las embarcaciones más lujosas de Brasil.
Thibaut Courtois dijo adiós al Mundial tras caer ante España en cuartos de final y solo tres días más tarde se reportó en Valdebebas, donde José Mourinho ya comenzó los entrenamientos de pretemporada del Real Madrid. El portero belga llegó solo a saludar ya que aún tiene días de vacaciones antes de reincorporarse.
Sadio Mané disfrutando en su natal Senegal después de caer en los 16avos frente a Bélgica. El delantero estará un par de días con su familia antes de viajar a Arabia Saudita y reportarse a los trabajos de Al Nassr con Cristiano Ronaldo.
El sueco Viktor Gyokeres y el alemán Kai Havertz comparten sus vacaciones junto a sus familias tras ser despachados del Mundial.
El famoso Tim Payne fue presentado esta tarde como nuevo refuerzo del Olimpia de Paraguay. El defensor neozelandés firma contrato hasta diciembre de 2027. El Mundial también le cambió la vida al jugador de 32 años.
El brasileño Raphinha, que prácticamente se perdió el Mundial por una lesión en el segundo partido ante Haití, disfrutando con su esposa e hija en Disney World.
¡Vinicius regresó con su ex! El brasileño festejó ayer sus 26 años en Italia y estuvo acompañado de amigos y de Virgnia. La reconocida modelo subió esta imagen en Instagram en la que sale junto con el futbolista en un yate.