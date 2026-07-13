Vinicius sorprende y Tim Payne presentado: así la viven tras dejar el Mundial

Neymar habría disputado su último Mundial y tras la dolorosa eliminación en octavos, decidió quedarse en Estados Unidos para jugar un torneo de póker. Sin embargo, este lunes compró un yate de 30 mllones de dólares y se lo entregaron en Angra dos Reis. Se llama 'Enejota' y es una de las embarcaciones más lujosas de Brasil.