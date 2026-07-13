Crack de Noruega sufre tras la eliminación del Mundial 2026: su esposa explota

El futbolista de la Selección de Noruega no la pasa nada bien desde que quedaron eliminados de la Copa del Mundo 2026: recibió fuertes amenazas y su esposa explota en redes sociales.
La eliminación de Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una dura secuela fuera de la cancha. Alexander Sørloth se convirtió en blanco de amenazas de muerte e insultos en redes sociales tras una jugada que marcó el rumbo del partido frente a Inglaterra.
El delantero del Atlético de Madrid fue señalado por miles de aficionados luego de decidir rematar al arco en un contragolpe, en lugar de asistir a Erling Haaland. Minutos después, Inglaterra logró igualar el encuentro y terminó imponiéndose en el tiempo suplementario.
Tras el partido, Sørloth reconoció que la acción lo afectó profundamente. El atacante admitió que le habría gustado resolver mejor la jugada y lamentó que ocurriera en un escenario tan importante como los cuartos de final de un Mundial.
"Es duro. Hay cosas como esta que desearías haber hecho mejor", declaró el delantero en la zona mixta. También afirmó que confía en que habrá nuevas oportunidades, aunque admitió que la eliminación dejó una gran frustración.
La situación escaló cuando Lena Selnes, pareja del futbolista, denunció públicamente el acoso que ambos comenzaron a recibir. A través de Instagram mostró mensajes con insultos, amenazas de muerte y deseos de que tanto ella como su familia sufrieran daños.
Entre los mensajes difundidos aparecían frases extremadamente violentas dirigidas contra Sørloth. La gravedad de los comentarios llevó a Selnes a exponer el problema y advertir sobre el nivel de odio que puede generarse alrededor del fútbol.
La esposa del delantero aseguró que tomará acciones legales contra las cuentas responsables de los mensajes más graves. Además, hizo un llamado para que los aficionados reflexionen antes de publicar comentarios ofensivos en redes sociales.
Según relató Selnes en la red social: “El Mundial y el fútbol dan mucha alegría, pero también generan mucho odio. Espero que todos se lo piensen dos veces antes de hacer comentarios así, sea cual sea la situación”, escribió.
Según medios noruegos, las publicaciones de Sørloth acumularon más de 100.000 comentarios tras la eliminación. La mayoría fueron escritos en inglés y otros idiomas, reflejando el alcance internacional que tuvo el episodio.
Entre los textos recibidos figuraban expresiones como “sé amable y suicídate, idiota”, “voy a matarlo” y deseos de daño para sus hijos.
El seleccionador Stale Solbakken también condenó lo ocurrido. El entrenador lamentó el ambiente de violencia digital y explicó que suele recomendar a los jugadores mantenerse alejados de las redes sociales después de partidos de alta tensión.
Solbakken sostuvo que los futbolistas no deben buscar en internet una forma de afrontar la derrota. El técnico consideró que las emociones suelen desbordarse tras encuentros decisivos y calificó como trágicas las amenazas contra Sørloth.
Pese al dolor de la eliminación, Noruega completó una destacada actuación en el Mundial 2026. El equipo regresó a la Copa del Mundo después de 28 años y alcanzó los cuartos de final con una generación liderada por Haaland y Martin Ødegaard.
Sørloth tampoco tuvo un torneo sencillo desde lo futbolístico. En varios partidos debió desempeñarse como extremo derecho para dejar el centro del ataque a Haaland, una función distinta a la que habitualmente cumple en su club.