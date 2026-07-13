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Cuatro fichajes y cinco bajas: así se confecciona Motagua para la Copa Centroamericana

Las altas y bajas del Motagua para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.

13 de julio de 2026 a las 14:28
Cuatro fichajes y cinco bajas: así se confecciona Motagua para la Copa Centroamericana
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RADIOGRAFÍA DEL MOTAGUA: Así se arma el campeón nacional para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.

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PORTERO: Marlon Licona, el futbolista con más títulos en la historia del Motagua, se queda en el mimado.
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PORTERO: Luis Ortiz es el guardián inamovible del 11 titular que tiene el Ciclón Azul.
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DEFENSA: Giancarlo Sacaza es otra pieza importante del Motagua para encarar el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.

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DEFENSA: Luis Vega se quedó en Motagua y es uno de los hombres importantes que tiene el ciclón para el Apertura y la Copa Centroamericana.

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DEFENSA: Darell Oliva, lateral izquierdo, es uno de los jóvenes promesas que tiene el mimado.
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DEFENSA: Cristopher Meléndez es uno de los capitanes que tiene Motagua para la próxima temporada.
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DEFENSA: Jonathan Argueta es otra de las alternativas que tiene Motagua por el costado derecho.
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DEFENSA: Pablo Cacho quiere sumar más minutos en su segunda temporada con el Motagua.
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DEFENSA: Clever Portillo anotó el gol del título número veinte del Motagua en la Liga Nacional Hondureña.
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DEFENSA: Ricky Zapata se queda en Motagua para la próxima temporada.
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DEFENSA: Luis Santamaría quiere recuperar el nivel que tuvo en la Copa Oro. Juega de lateral dereco.

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FICHAJES: Valerio Marinacci es uno de los refuerzos confirmados del Motagua para el Apertura y la Cpa Centroamericana. Llega procedente del fútbol italiano.

 Mario O. Figueroa
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VOLANTE: Denis Meléndez es una pieza clave en el equipo titular del ciclón para la Copa Centroamericana y el torneo Apertura.
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VOLANTE: Óscar Discua suma un título de Liga Nacional con el Motagua.
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VOLANTE: Rodrigo Gómez ya suma tres títulos ligueros con el ciclón en la Liga Nacional de Honduras.
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VOLANTE: Alejandro Reyes es titularísimo en Motagua. El volante creativo jugará su segunda temporada.

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ATACANTE: Jorge Serrano es uno de los atacantes más experimentados del mimado para la Copa Centroamericana.
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FICHAJE: Motagua firmó al atacante Jeffry Miranda, quien llega procedente del Génesis PN del departamento de La Paz.
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ATACANTE: Jesús Batiz fichó por el Motagua procedente del Sporting San José de Costa Rica.
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DELANTERO: Rodrigo de Olivera quiere mantener la línea de goleo para el Apertura y la Copa Centroamericana.
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FICHAJE: Jonathan Moya es uno de los flamantes fichajes del mimado para el Apertura y la Copa Centroamericana.
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DELANTERO: Jeffryn Macías lideró el ataque del Motagua en el torneo Clausura de la Liga Nacional.
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BAJA: Jhon Kléber es una de las bajas confirmadas del Motagua para la próxima temporada.
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BAJA: Luis Meléndez es confirmado como baja del Motagua para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
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BAJA: Carlos Mejía se marchó del Motagua para unirse a Lobos UPNFM.
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BAJA: Marcelo Santos terminó su ciclo con el Motagua y es otra de las bajas confirmadas.
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BAJA: Carlos Meléndez es agente libre tras finalizar su contrato con el Motagua de la Liga Nacional.

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LESIONADO: Romário da Silva, sufrió una luxofractura grave y expuesta de grado 3 en su tobillo izquierdo, por lo que será baja para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
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TÉCNICO: Javier López dirigirá su tercer torneo con el Motagua. Suma un título de Liga Nacional.

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