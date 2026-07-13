Cuatro fichajes y cinco bajas: así se confecciona Motagua para la Copa Centroamericana

RADIOGRAFÍA DEL MOTAGUA: Así se arma el campeón nacional para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.
PORTERO: Marlon Licona, el futbolista con más títulos en la historia del Motagua, se queda en el mimado.
PORTERO: Luis Ortiz es el guardián inamovible del 11 titular que tiene el Ciclón Azul.
DEFENSA: Giancarlo Sacaza es otra pieza importante del Motagua para encarar el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
DEFENSA: Luis Vega se quedó en Motagua y es uno de los hombres importantes que tiene el ciclón para el Apertura y la Copa Centroamericana.
DEFENSA: Darell Oliva, lateral izquierdo, es uno de los jóvenes promesas que tiene el mimado.
DEFENSA: Cristopher Meléndez es uno de los capitanes que tiene Motagua para la próxima temporada.
DEFENSA: Jonathan Argueta es otra de las alternativas que tiene Motagua por el costado derecho.
DEFENSA: Pablo Cacho quiere sumar más minutos en su segunda temporada con el Motagua.
DEFENSA: Clever Portillo anotó el gol del título número veinte del Motagua en la Liga Nacional Hondureña.
DEFENSA: Ricky Zapata se queda en Motagua para la próxima temporada.
DEFENSA: Luis Santamaría quiere recuperar el nivel que tuvo en la Copa Oro. Juega de lateral dereco.
FICHAJES: Valerio Marinacci es uno de los refuerzos confirmados del Motagua para el Apertura y la Cpa Centroamericana. Llega procedente del fútbol italiano.
VOLANTE: Denis Meléndez es una pieza clave en el equipo titular del ciclón para la Copa Centroamericana y el torneo Apertura.
VOLANTE: Óscar Discua suma un título de Liga Nacional con el Motagua.
VOLANTE: Rodrigo Gómez ya suma tres títulos ligueros con el ciclón en la Liga Nacional de Honduras.
VOLANTE: Alejandro Reyes es titularísimo en Motagua. El volante creativo jugará su segunda temporada.
ATACANTE: Jorge Serrano es uno de los atacantes más experimentados del mimado para la Copa Centroamericana.
FICHAJE: Motagua firmó al atacante Jeffry Miranda, quien llega procedente del Génesis PN del departamento de La Paz.
ATACANTE: Jesús Batiz fichó por el Motagua procedente del Sporting San José de Costa Rica.
DELANTERO: Rodrigo de Olivera quiere mantener la línea de goleo para el Apertura y la Copa Centroamericana.
FICHAJE: Jonathan Moya es uno de los flamantes fichajes del mimado para el Apertura y la Copa Centroamericana.
DELANTERO: Jeffryn Macías lideró el ataque del Motagua en el torneo Clausura de la Liga Nacional.
BAJA: Jhon Kléber es una de las bajas confirmadas del Motagua para la próxima temporada.
BAJA: Luis Meléndez es confirmado como baja del Motagua para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
BAJA: Carlos Mejía se marchó del Motagua para unirse a Lobos UPNFM.
BAJA: Marcelo Santos terminó su ciclo con el Motagua y es otra de las bajas confirmadas.
BAJA: Carlos Meléndez es agente libre tras finalizar su contrato con el Motagua de la Liga Nacional.
LESIONADO: Romário da Silva, sufrió una luxofractura grave y expuesta de grado 3 en su tobillo izquierdo, por lo que será baja para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
TÉCNICO: Javier López dirigirá su tercer torneo con el Motagua. Suma un título de Liga Nacional.