Fichajes: "Chino" López define su futuro, Espartano saca chequera y Victoria con refuerzo

Mercado de Fichajes de la Liga de Ascenso: alta en Victoria, Espartano saca la chequera, Chino López define su futuro y Juventus confirma barrida.
La Juventus de Roatán anunció la baja del futbolista Omar Ebanks.
Brayan Canales tampoco sigue en el conjunto de la paradisíaca isla de Roatán.
Kevin Guevara fue anunciado como baja oficial de la Juventus de Roatán de la Liga Nacional de Ascenso.
Tito Dixon tampoco sigue en las "Panteras Negras" de Roatán.
Otra de las bajas confirmadas de Juventus es Walter Lyons.
Favio Fúnez es otra de las bajas confirmadas de la Juventus de Roatán.
Kenny Martínez se unió a la interminable lista de bajas de la Juventus de Roatán.
El juvenil Jordan Wesley no sigue en la Juventus de Roatán para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Ascenso.
Joseph Bodden se une a la lista de bajas confirmadas de la Juventus de Roatán.
Luis Colón también se despide de la Juventus de Roatán, equipo de la Liga de Ascenso.
El conjunto isleño también determinó dar de baja al futbolista Orvin Matute.
Jean Medina, guardián hondureño, no sigue en la Juventus de Roatán.
El futbolista José Quiñonez renovó su contrato con el Hondupino de Trojes, El Paraíso.
David Montoya es otro de los jugadores renovados por el Hondupino de Trojes, El Paraíso.
Ariel Flores fue otro de los jugadores renovados por el Hondupino de El Paraíso.
Wilson Urbina renovó su contrato con el campeón del torneo Clausura de la Liga de Ascenso.
El ex Choloma Leider Anaya se unió a las filas del Victoria. El conjunto jaibo lo anunció a través de sus redes sociales.
Mario Ramos es nuevo refuerzo de Boca Junior de Tocoa. El jugador firmó su contrato.
Antonio Canelas, ex Roma de la Liga de Ascenso, fichó por Boca Juniors de Tocoa.
Memo Bernárdez, extécnico del Platense, es el nuevo técnico de Boca Juniors de Tocoa.
Osman Crisanto renovó su contrato con el Espartano FC de Colinas, Santa Bárbara.
Josué Guzmán, posición volante, se une a las altas del nuevo inquilino de Espartano FC.
Bryan Ramos, portero de Honduras en los Juegos Olímpicos de Tokio, fichó por el Espartano FC.
Nixon Manaiza se unió a las filas del Espartano de Colinas, Santa Bárbara.
Jeison Norales es otra de las altas confirmadas del nuevo inquilino Espartano FC.
Fredy Perdomo, capitán del Espartano, firmó su renovación con Espartanos de Colinas, Santa Bárbara.
Ramón Díaz también renovó su contrato con el conjunto santabarbarense.
Javier Guzmán, actual técnico de Espartano, renovó su contrato para el torneo Apertura de la Liga de Ascenso.
Iván "Chino" López se queda en el Parrillas One de La Lima, Cortés.
Yefri Álvarez es nuevo fichaje del Deportes Savio. "Nos complace anunciar la incorporación de Yefry Álvarez como nuevo jugador de Deportes Savio, sumando talento, entrega y compromiso a nuestro plantel para esta nueva temporada".