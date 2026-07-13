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Fichajes: "Chino" López define su futuro, Espartano saca chequera y Victoria con refuerzo

Así se mueve el mercado de fichajes de la Liga Nacional de Ascenso de Honduras.

13 de julio de 2026 a las 16:06
Fichajes: Chino López define su futuro, Espartano saca chequera y Victoria con refuerzo
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Mercado de Fichajes de la Liga de Ascenso: alta en Victoria, Espartano saca la chequera, Chino López define su futuro y Juventus confirma barrida.

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La Juventus de Roatán anunció la baja del futbolista Omar Ebanks.
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Brayan Canales tampoco sigue en el conjunto de la paradisíaca isla de Roatán.
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Kevin Guevara fue anunciado como baja oficial de la Juventus de Roatán de la Liga Nacional de Ascenso.
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Tito Dixon tampoco sigue en las "Panteras Negras" de Roatán.
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Otra de las bajas confirmadas de Juventus es Walter Lyons.
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Favio Fúnez es otra de las bajas confirmadas de la Juventus de Roatán.
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Kenny Martínez se unió a la interminable lista de bajas de la Juventus de Roatán.
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El juvenil Jordan Wesley no sigue en la Juventus de Roatán para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Ascenso.

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Joseph Bodden se une a la lista de bajas confirmadas de la Juventus de Roatán.

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Luis Colón también se despide de la Juventus de Roatán, equipo de la Liga de Ascenso.

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El conjunto isleño también determinó dar de baja al futbolista Orvin Matute.

Mario O. Figueroa
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Jean Medina, guardián hondureño, no sigue en la Juventus de Roatán.
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El futbolista José Quiñonez renovó su contrato con el Hondupino de Trojes, El Paraíso.
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David Montoya es otro de los jugadores renovados por el Hondupino de Trojes, El Paraíso.
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Ariel Flores fue otro de los jugadores renovados por el Hondupino de El Paraíso.
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Wilson Urbina renovó su contrato con el campeón del torneo Clausura de la Liga de Ascenso.

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El ex Choloma Leider Anaya se unió a las filas del Victoria. El conjunto jaibo lo anunció a través de sus redes sociales.

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Mario Ramos es nuevo refuerzo de Boca Junior de Tocoa. El jugador firmó su contrato.

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Antonio Canelas, ex Roma de la Liga de Ascenso, fichó por Boca Juniors de Tocoa.

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Memo Bernárdez, extécnico del Platense, es el nuevo técnico de Boca Juniors de Tocoa.

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Osman Crisanto renovó su contrato con el Espartano FC de Colinas, Santa Bárbara.
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Josué Guzmán, posición volante, se une a las altas del nuevo inquilino de Espartano FC.
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Bryan Ramos, portero de Honduras en los Juegos Olímpicos de Tokio, fichó por el Espartano FC.
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Nixon Manaiza se unió a las filas del Espartano de Colinas, Santa Bárbara.
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Jeison Norales es otra de las altas confirmadas del nuevo inquilino Espartano FC.

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Fredy Perdomo, capitán del Espartano, firmó su renovación con Espartanos de Colinas, Santa Bárbara.

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Ramón Díaz también renovó su contrato con el conjunto santabarbarense.

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Javier Guzmán, actual técnico de Espartano, renovó su contrato para el torneo Apertura de la Liga de Ascenso.

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Iván "Chino" López se queda en el Parrillas One de La Lima, Cortés.

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Yefri Álvarez es nuevo fichaje del Deportes Savio. "Nos complace anunciar la incorporación de Yefry Álvarez como nuevo jugador de Deportes Savio, sumando talento, entrega y compromiso a nuestro plantel para esta nueva temporada".
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