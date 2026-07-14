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Fue acusado de mentir y ahora responde: el escándalo que agita a selección mundialista

Se ha destapado un nuevo escándalo dentro del Mundial 2026 y ahora viene de una selección que sufrió un duro golpe durante la justa.

14 de julio de 2026 a las 07:29
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Se ha destapado un nuevo escándalo dentro del Mundial 2026 y ahora viene de una selección que sufrió un duro golpe durante la justa.

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El presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), Abdoulaye Fall, reveló que el médico de la selección nacional masculina desde hace años, Abdourahmane Fédior, es ginecólogo de formación, creando una nueva polémica tras la eliminación de los Leones de Teranga del Mundial de 2026.
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"El jefe de nuestros servicios médicos no tiene la formación académica necesaria para atender a nuestros atletas. El doctor Fédior es ginecólogo de profesión", declaró Fall este lunes en una rueda de prensa de balance del Mundial, según recogen medios senegaleses.
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El presidente federativo aseguró que descubrió "tarde" esa situación y afirmó que algunos jugadores "no tenían plena confianza" en el médico.
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"Los jugadores no estaban lo suficientemente convencidos para ser acompañados por él. Hacía falta encontrar una experiencia convincente para que estuvieran tranquilos, porque la salud está por encima de todo", añadió Fall, citado por el medio local SeneNews.
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Fédior, sin embargo, rechazó las declaraciones del presidente de la Federación y afirmó sentirse "indignado" por lo que calificó como "falsedades" sobre su trayectoria profesional.
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"Obtuve mi diploma de médico especialista en deporte en 2008. Formé parte de la primera promoción de esa formación", aseguró el médico, según SeneNews.
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El facultativo admitió, no obstante, que su primera especialidad fue la ginecología, pero defendió que orientó desde muy temprano su carrera hacia la medicina deportiva y que trabajó con clubes y selecciones desde los años ochenta.
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La Asociación Senegalesa de Medicina del Deporte (ASMS) salió también en defensa de Fédior y expresó su "profunda indignación" por las declaraciones de Fall.
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En un comunicado recogido este martes por el diario público Le Soleil, la asociación afirmó que el médico cuenta con un diploma de estudios especializados en medicina y biología del deporte por la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar.
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La ASMS subrayó, además, que Fédior es médico jefe de la selección absoluta desde 2017, ha participado en cinco Copas de África y tres Mundiales, y ejerce como médico oficial de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la FIFA.
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Según Seneweb, Fédior no descarta presentar una demanda por difamación contra Fall al considerar que sus declaraciones dañaron gravemente su credibilidad.
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La polémica llega en plena crisis de la selección senegalesa tras su eliminación en dieciseisavos de final del Mundial ante Bélgica por 3-2, después de haber desperdiciado una ventaja de dos goles.
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La Federación ya destituyó al seleccionador Pape Thiaw, mientras que el centrocampista del Villarreal, Pape Gueye, anunció que no volvería a jugar con Senegal mientras siguiese el actual cuerpo técnico.
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Polémica en Senegal porque el médico de la selección masculina de fútbol es ginecólogo
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