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Prensa de Inglaterra hace arder a Argentina: "Messi obtiene su árbitro favorito"

Los principales medios de Inglaterra lanzaron duros dardos tras conocer el árbitro que impartirá justicia en semifinales.

14 de julio de 2026 a las 09:26
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La prensa de Inglaterra le manda tremendos dardos a Argentina previo al duelo de semifinales de la Copa del Mundo. Aquí te contamos los detalles.
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La designación del árbitro Ismail Elfath para la semifinal entre Inglaterra y Argentina ha generado una ola de reacciones en la prensa británica. Varios medios ingleses interpretaron el nombramiento con titulares que han encendido el debate antes del esperado compromiso.
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El juez estadounidense volverá a dirigir un partido de la Albiceleste en una instancia decisiva del Mundial. Su elección no pasó desapercibida en Inglaterra, donde algunos periódicos recordaron su historial con Lionel Messi.
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El Daily Mail fue uno de los medios más contundentes con su portada. El rotativo aseguró que "Lionel Messi obtiene a su árbitro favorito para la semifinal de la Copa del Mundo".
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Ese mismo medio añadió que la designación llega en medio de las teorías conspirativas. Según su publicación, algunos sectores consideran que el torneo ha favorecido al conjunto argentino.
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Por su parte, The Sun también dedicó espacio a la elección del colegiado. El periódico recordó que Elfath estuvo presente en uno de los momentos más importantes de la carrera mundialista de Messi.
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El tabloide británico señaló que se trata de un oficial seleccionado por la FIFA. Además, destacó que fue protagonista en un episodio histórico relacionado con el capitán argentino.
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Otro medio que reaccionó fue el Daily Mirror. Su titular fue directo al afirmar: "Árbitro confirmado, el deseo de Argentina concedido".
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Las publicaciones rápidamente se viralizaron en redes sociales. Miles de aficionados compartieron los titulares y comenzaron a debatir sobre la imparcialidad del nombramiento.
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Del lado inglés, varios seguidores expresaron preocupación por la designación. Mientras tanto, aficionados argentinos defendieron la trayectoria internacional del árbitro estadounidense.
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Ismail Elfath cuenta con amplia experiencia en competiciones internacionales. El silbante ha dirigido encuentros de alto perfil tanto en Mundiales como en torneos de la Concacaf.
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La expectativa alrededor del partido sigue creciendo conforme se acerca la semifinal. Inglaterra y Argentina disputarán uno de los duelos más esperados del campeonato.
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Más allá de los titulares, la atención estará puesta en el rendimiento del árbitro durante los 90 minutos. Cualquier decisión importante será analizada al detalle por aficionados y especialistas.
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La rivalidad entre ingleses y argentinos añade un ingrediente extra al compromiso. Cada detalle previo al encuentro ha sido motivo de conversación en ambos países.
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Ahora solo resta que el balón comience a rodar y que el protagonismo quede en la cancha. Mientras tanto, la designación de Ismail Elfath continúa dando de qué hablar en la prensa internacional.
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