Prensa de Inglaterra hace arder a Argentina: "Messi obtiene su árbitro favorito"

La prensa de Inglaterra le manda tremendos dardos a Argentina previo al duelo de semifinales de la Copa del Mundo. Aquí te contamos los detalles.
La designación del árbitro Ismail Elfath para la semifinal entre Inglaterra y Argentina ha generado una ola de reacciones en la prensa británica. Varios medios ingleses interpretaron el nombramiento con titulares que han encendido el debate antes del esperado compromiso.
El juez estadounidense volverá a dirigir un partido de la Albiceleste en una instancia decisiva del Mundial. Su elección no pasó desapercibida en Inglaterra, donde algunos periódicos recordaron su historial con Lionel Messi.
El Daily Mail fue uno de los medios más contundentes con su portada. El rotativo aseguró que "Lionel Messi obtiene a su árbitro favorito para la semifinal de la Copa del Mundo".
Ese mismo medio añadió que la designación llega en medio de las teorías conspirativas. Según su publicación, algunos sectores consideran que el torneo ha favorecido al conjunto argentino.
Por su parte, The Sun también dedicó espacio a la elección del colegiado. El periódico recordó que Elfath estuvo presente en uno de los momentos más importantes de la carrera mundialista de Messi.
El tabloide británico señaló que se trata de un oficial seleccionado por la FIFA. Además, destacó que fue protagonista en un episodio histórico relacionado con el capitán argentino.
Otro medio que reaccionó fue el Daily Mirror. Su titular fue directo al afirmar: "Árbitro confirmado, el deseo de Argentina concedido".
Las publicaciones rápidamente se viralizaron en redes sociales. Miles de aficionados compartieron los titulares y comenzaron a debatir sobre la imparcialidad del nombramiento.
Del lado inglés, varios seguidores expresaron preocupación por la designación. Mientras tanto, aficionados argentinos defendieron la trayectoria internacional del árbitro estadounidense.
Ismail Elfath cuenta con amplia experiencia en competiciones internacionales. El silbante ha dirigido encuentros de alto perfil tanto en Mundiales como en torneos de la Concacaf.
La expectativa alrededor del partido sigue creciendo conforme se acerca la semifinal. Inglaterra y Argentina disputarán uno de los duelos más esperados del campeonato.
Más allá de los titulares, la atención estará puesta en el rendimiento del árbitro durante los 90 minutos. Cualquier decisión importante será analizada al detalle por aficionados y especialistas.
La rivalidad entre ingleses y argentinos añade un ingrediente extra al compromiso. Cada detalle previo al encuentro ha sido motivo de conversación en ambos países.
Ahora solo resta que el balón comience a rodar y que el protagonismo quede en la cancha. Mientras tanto, la designación de Ismail Elfath continúa dando de qué hablar en la prensa internacional.