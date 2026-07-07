Erick Puerto debutó en Europa con el BATE Borisov de Bielorrusia en torneo UEFA

El delantero hondureño Erick Puerto comenzó a escribir un nuevo capítulo en su carrera profesional al debutar oficialmente con el BATE Borisov en el fútbol europeo. El exatacante del Platense fue titular y disputó los 90 minutos en el empate 1-1 frente al AF Elbasani de Albania, correspondiente al partido de ida de los playoffs clasificatorios rumbo a la ronda final de la Conference League.
Puerto, quien llegó a Bielorrusia hace apenas unos días, respondió a la confianza del cuerpo técnico siendo parte del once inicial y mostrando movilidad constante en el ataque. El catracho completó prácticamente todo el encuentro y fue sustituido cuando se jugaba el primer minuto del tiempo agregado.
El conjunto albanés tomó la ventaja justo antes del descanso gracias a un tanto de Ardit Nikaj, que silenció al BATE Borisov y obligó al equipo local a reaccionar en el complemento.
La respuesta llegó en el segundo tiempo. Egor Rusakov, quien ingresó tras el descanso, marcó el empate al minuto 68 y devolvió la esperanza al conjunto bielorruso de cara al compromiso de vuelta.
Para Erick Puerto, este estreno representa el cumplimiento de uno de sus grandes objetivos: competir en el fútbol europeo y hacerlo en un torneo organizado por la UEFA. El atacante hondureño continúa su proceso de adaptación a un fútbol distinto, con mayores exigencias físicas y tácticas.
La serie quedó completamente abierta y el boleto a la siguiente ronda se definirá el próximo jueves 16 de julio, cuando BATE Borisov visite al AF Elbasani en el partido de vuelta. El encuentro está programado para las 11:00 de la mañana, hora de Honduras.
El delantero hondureño buscará mantener la confianza del entrenador y seguir sumando minutos en un desafío que puede marcar el inicio de una prometedora etapa en el fútbol del viejo continente.