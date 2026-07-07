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Erick Puerto debutó en Europa con el BATE Borisov de Bielorrusia en torneo UEFA

El hondureño Erick Puerto dio un paso histórico en su carrera al estrenarse oficialmente con el BATE Borisov en la Conference League, donde disputó 90 minutos.

Erick Puerto debutó en Europa con el BATE Borisov de Bielorrusia en torneo UEFA

El catracho Erick Puerto se fue en blanco en su debut con el Bate Barisov de Bielorrusia en la ida de la primera ronda de la Conference League.

 Foto: Bate Borisov
07 de julio de 2026 a las 15:39

El delantero hondureño Erick Puerto comenzó a escribir un nuevo capítulo en su carrera profesional al debutar oficialmente con el BATE Borisov en el fútbol europeo. El exatacante del Platense fue titular y disputó los 90 minutos en el empate 1-1 frente al AF Elbasani de Albania, correspondiente al partido de ida de los playoffs clasificatorios rumbo a la ronda final de la Conference League.

Puerto, quien llegó a Bielorrusia hace apenas unos días, respondió a la confianza del cuerpo técnico siendo parte del once inicial y mostrando movilidad constante en el ataque. El catracho completó prácticamente todo el encuentro y fue sustituido cuando se jugaba el primer minuto del tiempo agregado.

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El conjunto albanés tomó la ventaja justo antes del descanso gracias a un tanto de Ardit Nikaj, que silenció al BATE Borisov y obligó al equipo local a reaccionar en el complemento.

La respuesta llegó en el segundo tiempo. Egor Rusakov, quien ingresó tras el descanso, marcó el empate al minuto 68 y devolvió la esperanza al conjunto bielorruso de cara al compromiso de vuelta.

El hondureño Erick Yio Puerto disputando la pelota en la Conference League.

El hondureño Erick "Yio" Puerto disputando la pelota en la Conference League.

 (Foto: Bate Borisov)

Para Erick Puerto, este estreno representa el cumplimiento de uno de sus grandes objetivos: competir en el fútbol europeo y hacerlo en un torneo organizado por la UEFA. El atacante hondureño continúa su proceso de adaptación a un fútbol distinto, con mayores exigencias físicas y tácticas.

La serie quedó completamente abierta y el boleto a la siguiente ronda se definirá el próximo jueves 16 de julio, cuando BATE Borisov visite al AF Elbasani en el partido de vuelta. El encuentro está programado para las 11:00 de la mañana, hora de Honduras.

El delantero hondureño buscará mantener la confianza del entrenador y seguir sumando minutos en un desafío que puede marcar el inicio de una prometedora etapa en el fútbol del viejo continente.

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Kelvin N. Coello
Kelvin N. Coello
Editor

Editor digital de Diario Deportivo DIEZ. En medios de comunicación desde 2007 con experiencia en coberturas de Selecciones Nacionales, Legionarios y Liga Nacional.

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