Erick Puerto debutó en Europa con el BATE Borisov de Bielorrusia en torneo UEFA

El delantero hondureño Erick Puerto comenzó a escribir un nuevo capítulo en su carrera profesional al debutar oficialmente con el BATE Borisov en el fútbol europeo. El exatacante del Platense fue titular y disputó los 90 minutos en el empate 1-1 frente al AF Elbasani de Albania, correspondiente al partido de ida de los playoffs clasificatorios rumbo a la ronda final de la Conference League. Puerto, quien llegó a Bielorrusia hace apenas unos días, respondió a la confianza del cuerpo técnico siendo parte del once inicial y mostrando movilidad constante en el ataque. El catracho completó prácticamente todo el encuentro y fue sustituido cuando se jugaba el primer minuto del tiempo agregado.

El conjunto albanés tomó la ventaja justo antes del descanso gracias a un tanto de Ardit Nikaj, que silenció al BATE Borisov y obligó al equipo local a reaccionar en el complemento. La respuesta llegó en el segundo tiempo. Egor Rusakov, quien ingresó tras el descanso, marcó el empate al minuto 68 y devolvió la esperanza al conjunto bielorruso de cara al compromiso de vuelta.