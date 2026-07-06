El hondureño Erick Puerto enfrenta su primer reto europeo con el Bate Borisov

Ante los rumores de su no convocatoria al partido de ida ante el AF Elbasani por el juego de ida de la primera ronda del tercer torneo más importante de Europa , Diario Diez pudo conocer que el orgullo de la aldea Monterrey de Choloma viajó ayer en la tarde a Albania.

El último año para Erick ‘Yio’ Puerto se puede describir como maravilloso; una importante cuota goleadora en Liga Nacional, convocatorias continuas a la Selección Nacional , un traspaso al Viejo Continente y la posibilidad de jugar Conference League.

Puerto se sumó a la expedición del Bate Borisov de Bielorrusia junto al cuerpo técnico y otra parte del plantel para tratar de sacar un buen resultado en la península balcánica y cerrar en su casa con una ventaja.

El primer combate se desarrollará el martes a las 12:00 m en el Elbasan Arena y ‘Yio’ podría sumar sus primeros minutos con el club amarillo y azul en su objetivo por convertirse en una pieza clave en la institución y que a futuro se pueda activar su cláusula de compra definitiva.

El exPlatense se podría sumar a nombres como: Luis Palma y Denil Maldonado que han jugado este torneo. Otros futbolistas que con sus equipos competirán en esta competición son: Dereck Moncada con el Lugano FC y el lateral izquierdo Elison Rivas con el FC Differdange 03 de Luxemburgo.