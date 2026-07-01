Deiby Flores sorprende y se entrena con nuevo club hondureño

Mientras las ligas están paradas, los jugadores y clubes se han comenzado a preparar para afrontar la próxima temporada, y en Honduras no ha sido la excepción.

Los legionarios hondureños aprovechan la previa de sus viajes hacia sus clubes para entrenarse con equipos y mantenerse a tono físico, uno de ellos es Deiby Flores, legionario catracho.

El mediocampista, que no tiene acción futbolística desde enero cuando fue parte del Al Najma de Arabia Saudita, se ejercita con el Palestino de la segunda división de Honduras.