Deiby Flores sorprende y se entrena con nuevo club hondureño

Mientras las ligas están paradas, los jugadores y clubes se han comenzado a preparar para afrontar la próxima temporada, y en Honduras no ha sido la excepción.
Los legionarios hondureños aprovechan la previa de sus viajes hacia sus clubes para entrenarse con equipos y mantenerse a tono físico, uno de ellos es Deiby Flores, legionario catracho.
El mediocampista, que no tiene acción futbolística desde enero cuando fue parte del Al Najma de Arabia Saudita, se ejercita con el Palestino de la segunda división de Honduras.
Flores ha aprovechado su buena relación con la nueva franquicia de Liga de Ascenso afincada en San Pedro Sula para hacer algo de física antes de volar hacia Angola y así sumarse al Petro Luanda, su nueva casa.
Deiby Flores perdió hasta su puesto en la selección hondureña por estar sin equipo y ahora quiere volver a su mejor momento físico y por eso no ha perdido tiempo y así llegar bien a su nuevo club en su carrera, donde será compañero del también catracho Jonathan Rubio.